Earth Hour: Am Samstagabend werden in Wien erneut die Lichter gelöscht.

Am Samstag, dem 22. März, wird die weltweit bekannte „Stunde der Erde“ (Earth Hour) erneut stattfinden, bei der für eine Stunde die Lichter ausgehen. Diese von der Umweltschutzorganisation WWF ins Leben gerufene Aktion soll das Bewusstsein für den Klimaschutz stärken und zeigt, wie wichtig es ist, unserer Umwelt Sorge zu tragen. Jeder hat die Möglichkeit, Teil dieser globalen Initiative zu werden.

WIEN. Zum 19. Mal werden die Lichter in über 7.000 Städten rund um den Globus ausgeschaltet, um ein Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu setzen. Seit 2007 beteiligen sich Großstädte, indem sie die Beleuchtung bekannter Wahrzeichen herunterfahren. Dazu zählen ikonische Orte wie das Opernhaus in Sydney und der Eiffelturm in Paris. In dieser Nacht zeichnen sich Millionen von Menschen für den Schutz unserer Erde aus.

Auch in Österreich schließen sich Städte wie Linz, Klagenfurt, Eisenstadt und Bregenz der Earth Hour an. In Bregenz wird beispielsweise der Lindwurm und das Schloss Esterhazy zwischen 20:30 und 21:30 Uhr in Dunkelheit gehüllt. Die Bundeshauptstadt Wien wird ebenfalls an dieser Aktion teilnehmen.

Globale Wahrzeichen im Dunkeln

Wien hat sich seit einigen Jahren der weltweiten Initiative des WWF angeschlossen und zeigt damit sein Engagement für den Naturerhalt. Bei der Earth Hour werden auch hier bedeutende historische Gebäude, wie das Hohe Haus auf der Ringstraße, für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt. Das österreichische Parlament wird an diesem Samstag ebenfalls sein Licht abdrehen.

Das Schloss Schönbrunn, die einstige imperialen Residenz, unterstützt ebenfalls die Earth Hour und zeigt, wie ernst die Klimakrise genommen werden muss. Hanna Simons, Programmleiterin des WWF, betont die dringliche Notwendigkeit zur Bekämpfung der Klimakrise: „Wir erleben katastrophale Rückschritte, obwohl die Realität der Klimakrise längst spürbar ist.“ Daher sei es an der Zeit, gemeinsam für Veränderungen einzutreten.

Ein Licht der Hoffnung

Wie im Vorjahr wird auch das Wiener Rathaus an der „Licht Aus“-Aktion teilnehmen. Die Pressestelle beschreibt dies als eine „gute Tradition und wichtiges Zeichen für den Klimaschutz“.

Ein großer Fürsprecher der Initiative ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der betont: „Die Earth Hour ist ein bedeutendes gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz. Jeder Beitrag zählt, um Verbesserungen zu erzielen. Also: Licht aus, damit vielen ein Licht aufgeht.“ Unternehmen, Gemeinden sowie Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, Teil dieser wichtigen Sammlung zu werden.

Kreative Ideen für einen dunklen Abend

Um die Earth Hour spannend zu gestalten, bietet der WWF zahlreiche Vorschläge. Hierzu zählen etwa nächtliche Wanderungen mit Fackeln oder Laternen. Alternativ könnte man einen Abend mit der Familie bei einem Gesellschaftsspiel im Dunkeln verbringen oder eine meditative Yogaeinheit bei Kerzenlicht durchführen. Weitere Tipps findest du auf der Website des WWF.

Wer am Samstagabend Zeit hat, könnte Freunde zu einem gemeinsamen „Dinner in the Dark“ einladen, idealerweise bei einem klimafreundlichen Menü, um die umweltbelastenden Emissionen in den Griff zu bekommen. Rezepte für ein festliches 3-Gänge-Menü entdeckst du hier.

Das könnte dich auch interessieren:

Am 6. September wird in ganz Wien erneut das Licht ausgehen.

Warum die Lichter im Wiener Rathaus an diesem Samstag ausgehen.

Grüne kritisieren die Planungen des Lobautunnels in Wien.