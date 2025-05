Eduard-Keil-Gasse: Sommerbaustelle für die neue Endstation der Linie 67 in Liebenau

Der Plan steht fest: Ab Ende November wird eine neue Nordwest-Südost-Verbindung im öffentlichen Verkehr in Graz eingeführt. Um die Buslinie 67 von der Göstinger Zanklstraße zur Dr. Renner Schule in Liebenau durchzuleiten, müssen im Sommer verschiedene bauliche Maßnahmen umgesetzt werden.

GRAZ/LIEBENAU. Im Sommer 2023 beschloss der Gemeinderat die Verlängerung der Buslinie 67. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs, um den gestiegenen Bedarf in der Region zwischen Jakomini und Liebenau zu decken. In diesem Gebiet entstehen große Wohnbauprojekte, wie das „Mur Resort“ neben der Seifenfabrik und „Jakomini verde“ auf dem Gelände der ehemaligen Kirchnerkaserne, die den Bedarf an öffentlichem Verkehr weiter erhöhen.

„Im Rahmen des Masterplans für den öffentlichen Verkehr analysieren Graz Linien zusammen mit der städtischen Verkehrsplanungsabteilung zukünftige Herausforderungen des ÖPNV in Graz. Dabei spielen die frühzeitige Planung und Erschließung neuer Wohngebiete eine zentrale Rolle.“

Mark Perz, Vorstandsdirektor Holding Graz

Für die neue Streckenführung wurden verschiedene Varianten in Zusammenarbeit mit der städtischen Planungsabteilung sowie unter Verwendung anonymisierter Mobilfunkdaten untersucht.

„Mit der neuen Streckenführung der Linie 67 verbessern wir den Alltag vieler Grazerinnen und Grazer. Die Verbindung wird direkter und das Angebot dichter – gerade für das wachsende Viertel um die Kasernstraße ist dies ein echter Gewinn. Zudem rückt der Bezirk Gries für viele näher.“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

Momentan läuft die Ausschreibung für den Bau der neuen Endstation „Dr. Renner Schule“ in der Eduard-Keil-Gasse. Geplant ist, während der Sommerferien zu bauen, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Ein konkreter Zeitrahmen für den Bau wurde bis jetzt noch nicht festgelegt.

Neue Streckenführung des „67ers“ ab Herbst

Mit der neuen Route des „67ers“ wird eine spürbare Erleichterung für die Fahrgäste erreicht. Pünktlich zum Adventfahrplan wird die Buslinie 67 erstmals die Ostseite der Mur bedienen.

Die Strecke von der Zanklstraße bis zum Karlauplatz bleibt unverändert. Im Anschluss wird jedoch über die Herrgottwiesgasse und die Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke zur Neuholdaugasse gefahren. Weiter geht es über die Fröhlichgasse, Kasernstraße entlang der Dr.-Plochl-Straße, bis zur Eduard-Keil-Gasse, wo in der Endstation „Dr. Renner Schule“ gewendet wird.

