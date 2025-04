EduKation-Demenz: Teilnehmer erfolgreich am Lehrgang abgeschlossen

Zehn Personen nahmen an Lehrgang EduKation-Demenz teil; kostenlose Demenz-Sprechtage in St. Johann.

BEZIRK KITZBÜHEL. Kürzlich haben zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer den zweiten Lehrgang EduKation-Demenz für Angehörige erfolgreich abgeschlossen. Diese kostenlose Weiterbildung ist Teil des Projektes „Demenzfreundliche Region“ des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel, in enger Kooperation mit der Caritas-Servicestelle Demenz. Die Initiative zielt darauf ab, Angehörige besser auf den Umgang mit Demenz zu schulen und zu unterstützen.

Trotz Demenz viele positive Momente

Das Hauptziel des Lehrgangs ist die Selbsthilfe, erklärt die Lehrgangsleiterin Katja Gasteiger: „Das Thema Demenz umfasst viele verschiedene Aspekte. Es war inspirierend zu sehen, wie schnell die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fortschritte gemacht haben und erkennen konnten, dass es trotz der Demenzerkrankung eines Angehörigen viele positive Momente gibt.“ Dieses Programm fördert nicht nur das Wissen, sondern auch den Austausch von Erfahrungen unter den Teilnehmern, was entscheidend zur emotionalen Unterstützung beiträgt. In den kommenden Monaten werden im Rahmen des Projektes „Demenzfreundliche Region“ weitere Sensibilisierungs- und Unterstützungsmaßnahmen angeboten, um das Bewusstsein in der Gemeinschaft zu stärken.

Kostenlose Sprechtage und Angehörigen-Treff

Jeden Montag und Freitag haben Angehörige und Betroffene die Möglichkeit, bei den Demenz-Sprechtagen im „Weltraum St. Johann“ kostenlose Informationen und Unterstützung zu erhalten (Anmeldung unter 0676 848210 336 oder [email protected]). Zusätzlich laden wir am 5. Mai und 9. Juni um 17 Uhr zu einem offenen Angehörigentreff in der Homebase in St. Johann ein. Bei diesen Treffen können sich Angehörige ungezwungen austauschen und wertvolle Informationen sammeln (keine Anmeldung erforderlich).

Das Projekt „Demenzfreundliche Region“

Die Zahl der Menschen mit Demenz steigt weltweit kontinuierlich an, was zu einem wachsenden Bedarf an umfassender Unterstützung führt. Eine „Demenzfreundliche Region“ stellt weit mehr dar als ein bloßes Schlagwort; es ist ein Projekt, das auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft reagiert. „Unser vom Bund, Land und der EU gefördertes Leader-Projekt setzt genau hier an, um Betroffenen und Angehörigen ein unterstützendes Umfeld zu bieten, das Verständnis, Teilhabe und Lebensqualität fördert“, erläutert Renate Magerle, Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel (MFB). Das MFB trägt die Verantwortung für das ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Projekt „Demenzfreundliche Region“ in der Leader-Region regio³ Pillerseetal-Leukental-Leogang, in Zusammenarbeit mit der Caritas Servicestelle Demenz und der DGKP Katja Gasteiger.

Mehr zum Thema:

2.414 Kontakte und Notwohnungen voll belegt.

Großartiger Start für Projekt „Demenzfreundliche Region“.