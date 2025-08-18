„EET“: Grazer Start-up stellt innovative Speicherlösungen für Balkonkraftwerke vor

Das Grazer Start-up „EET“ hat einen innovativen Heimspeicher für Balkonkraftwerke vorgestellt, der ganz einfach in eine herkömmliche Steckdose eingesteckt werden kann. Mit einer Speicherkapazität von 2,5 Kilowattstunden (kWh) bietet das System eine benutzerfreundliche Lösung zur positiven Nutzung von Solarenergie.

GRAZ. Das Unternehmen Efficient Energy Technology (EET), gegründet im Jahr 2017 in Graz, hat sich zum Ziel gesetzt, Benutzern den Zugang zu erneuerbaren Energien zu erleichtern. Der neuartige Stromspeicher ist laut Angaben des Unternehmens der erste seiner Art, der ohne zusätzliche Hardware oder Installationen direkt einsatzbereit ist. Diese Funktionalität könnte besonders attraktiv für Eigenheimbesitzer und Mietern sein, die den Austausch von Energie durch Balkonkraftwerke maximieren möchten.

Zentrales Element des Systems ist die „SolBrain“-Technologie. Diese intelligente Technologie erfasst den Stromverbrauch automatisch und speist den gespeichert Strom bedarfsgerecht ein. Dies bedeutet, dass der Nutzer jederzeit von seiner selbst erzeugten Solarenergie profitieren kann, ohne sich um komplexe technische Details kümmern zu müssen. Die Technologie macht es einfach, die Energieeffizienz zu maximieren und überschüssige Energie sinnvoll zu nutzen.

Der Speicher lässt sich direkt in einer Steckdose anstecken. Eine weitere Installation sei nicht notwendig. | Foto: EET
Der Speicher ist benutzerfreundlich gestaltet.

Speicher als Notstromlösung für Haushaltsgeräte

Mit einer Kapazität von 2,5 kWh kann der Speicher essenzielle Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Beleuchtung oder Routern im Falle eines Stromausfalls zuverlässig versorgen. Das Gerät ist nicht nur mit bestehenden Balkonkraftwerken kompatibel, sondern kann auch in Kombination mit neuen Solarmodulen verwendet werden. Dank seiner Bauweise ist der Speicher gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann bei Temperaturen zwischen minus 20 und plus 55 Grad Celsius betrieben werden. Diese Robustheit erhöht seine Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit.

Der Speicher soll auch mit Photovoltaik-Panälen kompatibel sein. | Foto: EET
Kompatibilität mit neuen Solarmodulen.

Flexible Stromtarife in Planung

EET plant ebenfalls, seine Position im Strommarkt auszubauen. In Zusammenarbeit mit der „E.on Group“ und „Enviam“ möchte das Unternehmen flexible Stromtarife anbieten, die in Kombination mit dem Speicher für Haushalte von Vorteil sind. CEO Mark Reijerkerk erklärt: „Zur Sicherheit unserer Nutzer bieten wir im Vergleich zu anderen Anbietern eine erweiterte Garantie von bis zu 15 Jahren an.“ Dies könnte ein entscheidender Faktor für viele Käufer sein, die in erneuerbare Energien investieren möchten.

