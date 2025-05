Eggenberg: 15-Jähriger verletzt – Polizei sucht blonde Fahrerin im Porsche

Am Mittwochmorgen kam ein 15-jähriger Mopedfahrer in der Nähe der Ausfahrt einer lokalen Schule zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen. Eine noch unbekannte Porsche-Lenkerin könnte mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Die Polizei hat inzwischen einen Aufruf gestartet, um Zeugen und Informationen zu sammeln. GRAZ/EGGENBERG. Laut der Polizei war der 15-jährige Grazer gegen 7:30 Uhr mit seinem Moped auf der Georgigasse in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als eine blonde Frau in einem schwarzen Porsche Kombi die Ausfahrt der „Graz International Bilingual School“ (GIBS) verließ, musste der Jugendliche abrupt bremsen, was zu seinem Sturz führte. Siehe auch Seelische Unterstützung in Graz: Fördermöglichkeiten für psychische Gesundheit Berichten zufolge bog die Frau unter Missachtung der Vorfahrt auf die Georgigasse ein, was den 15-Jährigen dazu zwang, eine Notbremsung durchzuführen. Der folgende Sturz führte zu leichten Verletzungen des Teenagers, es kam jedoch nicht zu einer direkten Kollision der beiden Fahrzeuge. Verkehrsinspektion Graz bittet um Hinweise Die flüchtige Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, und da Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass ihr Fahrverhalten mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte, sucht die Grazer Verkehrspolizei jetzt nach der blonden Frau im schwarzen Porsche. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 059133 65 4110 von der Verkehrsinspektion Graz 1 entgegengenommen. Siehe auch Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region Das könnte dich auch interessieren: Erfahre mehr über Verkehrssicherheit für Radfahrer und Mopedfahrer, insbesondere in städtischen Gebieten, wo solche Unfälle häufig vorkommen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln befolgen und besondere Vorsicht walten lassen. Weitere spannende Themen, die Leser interessieren könnten: Unterwegs mit dem Schienenersatzverkehr in Graz

