Eggenberg: 15-Jähriger verletzt, Porsche-Fahrerin erstattet Anzeige bei Polizei

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Vorfall in Eggenberg, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer im Bereich der Ausfahrt einer Schule stürzte und dabei verletzt wurde. Die Polizei suchte zunächst öffentlich nach einer Porsche-Lenkerin, die mit dem Vorfall möglicherweise in Verbindung steht. Am Nachmittag stellte sich die Fahrerin jedoch selbst bei einer Polizeistation in Graz. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange. GRAZ/EGGENBERG. Der 15-Jährige, der aus Graz stammt, war am Mittwoch gegen 7:30 Uhr mit seinem Moped auf der Georgigasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als die Fahrerin eines schwarzen Porsche-Kombis, einer blonden Frau, die Ausfahrt der „Graz International Bilingual School“ (GIBS) verließ, verlor der Teenager die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Siehe auch Neue Cocktail- und Grillkurse mit Ausblick über Graz Die Frau soll laut ersten Berichten den Vorrang missachtet haben, was den Mopedfahrer zu einer Notbremsung zwang. In der Folge kam es zwar nicht zu einer direkten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, der Sturz führte jedoch zu leichten Verletzungen des Jugendlichen. Suche nach der Porsche-Lenkerin erfolgreich Die Frau setzte ihre Fahrt nach dem Vorfall fort. Aufgrund der Umstände begannen die Behörden, in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, nach der blonden Porsche-Lenkerin zu suchen. Dieser Vorfall hat die Aufmerksamkeit der lokalen Medien und der Autofahrer auf sich gezogen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark später am Mittwoch um 17 Uhr bekannt gab, meldete sich die Autofahrerin eigenständig bei einer Polizeiinspektion in Graz. Dort wurde sie befragt, um festzustellen, ob ihr Fahrverhalten mit dem Ereignis in Zusammenhang stand. Die Ermittlungen dauern an, und es soll geklärt werden, ob die Frau möglicherweise gegen Verkehrsregeln verstoßen hat. Siehe auch Abstimmung 2025: Welcher Maibaum in Graz ist der Favorit? Das könnte dich auch interessieren: Einige Themen, die in der Region Graz ebenfalls von Interesse sind: Erfahrungen mit dem Schienenersatzverkehr in Graz

### Additional Context:

The incident raises ongoing concerns regarding road safety, especially in school zones where both pedestrians and vehicles interact. Such occurrences highlight the importance of vigilant driving, particularly in areas with young riders and students. Traffic regulations, including the right of way, are crucial for maintaining safety on the roads. Authorities encourage anyone with information related to the incident to come forward to aid in the continuing investigation.







