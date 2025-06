Eggenberg, Gries: Schüsse während Polizeieinsatz und Messerangriff in Graz

Am Donnerstag ereigneten sich in Graz mehrere Polizeieinsätze, darunter ein Vorfall in Eggenberg, bei dem ein Mannführer mit seinem Auto auf die Beamten zusteuerte. Die Polizei gab Schüsse ab, und der Fahrer wurde dabei verletzt. Ein weiterer Vorfall in Gries involvierte einen Mann, der im Rahmen eines Streits seine Frau mit einem Messer schwer verletzte.

GRAZ. Am Donnerstag wurde die Grazer Polizei zu mehreren Einsätzen gerufen. In Eggenberg wurde ein Mann, der ein Betretungs- und Annäherungsverbot missachtet hatte, von der Polizei angehalten. Während er versuchte, vor den Beamten zu fliehen, raste er mit seinem Fahrzeug in ihre Richtung. Um eine Gefährdung abzuwenden, gaben die Polizisten Schüsse ab und verletzten den Mann. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, wie auf der Plattform „X“ bestätigt wurde.

Gewaltsamer Streit in Gries eskaliert



Gegen 17:40 Uhr ereignete sich in einem Lokal in der Puchstraße in Gries ein gewaltsamer Streit zwischen einem Ehepaar. Der 49-jährige Mann erlitt offenbar einen Wutausbruch und warf ein Messer in Richtung seiner 51-jährigen Frau, das im Oberkörper der Frau stecken blieb. Kollegen, die das Geschehen beobachteten, alarmierten sofort die Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt und ins LKH Graz eingeliefert, wo sie noch in der gleichen Nacht notoperiert wurde. Ihr Zustand ist aktuell stabil. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

