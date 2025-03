Ehemaliger Abgeordneter: Langjähriger Wiener ÖVP-Politiker Schwimmer ist verstorben

Walter Schwimmer, der in Wien geboren wurde, ist am 12. März im Alter von 82 Jahren verstorben. Er war ein langjähriger Politiker der Volkspartei (ÖVP) und hatte wichtige Ämter im Nationalrat sowie im Europarat inne.

WIEN. Wie die Wiener Volkspartei am Donnerstag bekanntgab, verstarb der ehemalige Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Klubobmann Walter Schwimmer. Er wurde am 16. Juni 1942 in Wien geboren und wuchs in einer Arbeiterfamilie auf; sein Vater war Bäcker, seine Mutter Verkäuferin. Im Jahr 1971 wurde er in den Nationalrat gewählt, wo er bis 1999 tätig war. Darüber hinaus diente er von 1999 bis 2004 als Generalsekretär des Europarats, einer Organisation, die sich für Menschenrechte und Demokratie in Europa einsetzt.

Bevor er in die Politik eintrat, erwarb Schwimmer einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Seine politische Karriere in der ÖVP begann während seiner Studienzeit, und bis zu seinem Rücktritt war er ein aktives Mitglied der Partei. Von 1984 bis 1999 übernahm er die Position des Generaldirektors der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), wo er bedeutende Beiträge zur Gesundheitsversorgung in Wien leistete.

Ein Überzeugter Parlamentarier

Während seiner Zeit im Parlament hatte Schwimmer viele Führungspositionen inne. So war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der ÖVP und leitete Ausschüsse für Gesundheit, Justiz und Bauten. Von 1977 bis 1981 war er Vizepräsident und von 1982 bis 1999 Präsident der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft, wo er wichtige Verbindungen zwischen Österreich und Israel förderte.

ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer würdigte Schwimmer als „überzeugten Parlamentarier und Brückenbauer im internationalen Dialog“. Seine Beiträge zur Förderung europäischer Zusammenarbeit und interkulturellem Austausch würden unvergessen bleiben. Der Klubeobmann der ÖVP, August Wöginger, erwähnte auch, dass Schwimmer „mit Leib und Seele Parlamentarier“ gewesen sei und den Klub mit einem ehrenvollen Andenken hinterlasse.

Engagement im ÖAAB

Seit 1990 war Schwimmer Teil der österreichischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und wurde 1996 Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei-Christdemokraten (EVP). Im Jahr 1999 übernahm er das Amt des Generalsekretärs des Europarats.

Schwimmer war auch über viele Jahre hinweg aktiv im Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB) tätig; er trat 1963 dem Bezirksvorstand bei und war von 1984 bis 1996 Landesobmann des ÖAAB Wien. Sein ehrenamtliches Engagement wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, darunter das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie internationale Orden aus Ländern wie Frankreich, Italien und Litauen.

