Ein Blick hinter die Kulissen der Modelwelt: Grazer GNTM-Kandidatin spricht über ihre Teilnahme

Die Steirerin Vanessa Defant hat ihren Traum verwirklicht und durfte bei Germany's Next Topmodel (GNTM) von Heidi Klum mitwirken. In einem Interview mit MeinBezirk teilt sie ihre Erfahrungen und berichtet über die Überraschungen, die sie im Laufe der Show erlebt hat. GRAZ. Seit über zwei Jahrzehnten ist die von Heidi Klum moderierte Show Germany's Next Topmodel (GNTM) eine Quelle der Inspiration für viele aufstrebende Models. Wöchentlich verfolgen mehr als eine Million Zuschauer die aufregenden Episoden. Eine der Teilnehmerinnen in der aktuellen Staffel ist Vanessa Defant. „Es war schon immer mein Traum, bei GNTM teilzunehmen. Ich erinnere mich, dass ich in meinen frühen Teenagerjahren hoffte, die ‚petite' Models würden anerkannt werden, damit ich ebenfalls die Chance bekomme, in der Show aufzutreten. 2020 erfuhr ich dann, dass die Mindestkörpergröße nicht mehr entscheidend ist," sagt Vanessa. Die gebürtige Kumbergerin hatte sich bereits mehrfach bei GNTM beworben: „2022, direkt nach meinem Maturaabschluss, wurde ich zum ersten Vorcasting eingeladen. Leider war ich damals zu nervös und habe nicht weitergekommen. Es war umso erfreulicher, dass ich es dieses Jahr geschafft habe, in die Show zu kommen." Anstrengende Drehtage Was Vanessa besonders überrascht hat, sind die langen Wartezeiten und die zahlreichen Interviews, die für die Showproduktion nötig sind. „Es war einerseits eine großartige Erfahrung, sich wie ein Star zu fühlen, weil ich ständig für Interviews gerufen wurde – ‚Vanessa, Interview.' Aber es war auch anstrengend, besonders weil ich oft Angst hatte, etwas Falsches zu sagen," erklärt sie. Leider war für die 20-jährige Stierin schon in der dritten Folge, kurz vor dem Einzug in die Modelvilla, Schluss. Ihr Verhängnis schien das lange Warten und das ständige Üben zu sein, was in schmerzenden Füßen resultierte. „Die unbequemen Schuhe haben es mir schwer gemacht, meinen besten Walk zu zeigen," sagt sie. „Ich werde auf jeden Fall weiterhin auf der Bühne stehen. Theater ist eines meiner großen Hobbys, und ich werde auch versuchen, im Modelbereich Erfahrung zu sammeln." Vanessa hat erkannt, dass es in der Modebranche eine Herausforderung sein kann, mit einer Körpergröße von 164 cm Fuß zu fassen. Aktuell ist sie mit Graz als Wohnort zufrieden, ist sich aber auch bewusst, dass viele Modeljobs Reisen erfordern: „Obwohl mein Herz immer nach Graz zurückkehren wird, bin ich bereit, für eine gewisse Zeit an einem anderen Ort zu leben." Wohin Vanessa letztlich ziehen wird, bleibt noch ungewiss.

