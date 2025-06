Ein Drittel der Babys: Überraschende Fakten über Kaiserschnitt-Geburten!

In Österreich zeigen sich erhebliche regionale Unterschiede bei der Geburtenrate per Kaiserschnitt. Während in der Steiermark nahezu 38,2 Prozent der Kinder per Sectio zur Welt kamen, fiel der Anteil in Salzburg auf 27,8 Prozent. Solche Unterschiede können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie etwa Arztverfügbarkeit, maternelle Bildung und die Gesundheitsversorgung in den jeweiligen Bundesländern.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist das Alter der Mütter. Frauen im Alter von 35 Jahren oder älter hatten im vergangenen Jahr ein 1,6-mal höheres Risiko für einen Kaiserschnitt im Vergleich zu Müttern unter 25 Jahren. Die Kaiserschnittquote lag bei 40 Prozent gegenüber 25,2 Prozent. Im Kontext dieser Veränderungen stieg das durchschnittliche Alter der Mütter zum Zeitpunkt der Geburt von 27,8 Jahren im Jahr 1994 auf 31,6 Jahre im Jahr 2024. Auch das Alter der Frauen, die zum ersten Mal Mutter wurden, hat sich signifikant erhöht – von 25,9 Jahren auf aktuell 30,4 Jahre.

Die demografischen Trends zeigen, dass der Anteil der Mütter unter 25 Jahren von 30,3 Prozent im Jahr 1994 auf nur 10,8 Prozent im Jahr 2024 gesunken ist. Im Gegensatz dazu hat sich der Anteil der Mütter, die mit 35 Jahren oder später geboren haben, mehr als verdreifacht, von 8,4 Prozent auf 25,4 Prozent. Im Jahr 2024 machten Geburten von Müttern unter 20 Jahren lediglich 1,1 Prozent aus, während Mütter über 40 Jahre einen Anteil von 5 Prozent erreichten.

Eine der Hauptindikationen für einen Kaiserschnitt ist die Lage des Kindes. So kam es bei regelwidriger Schädellage in über der Hälfte der Fälle (55,6 Prozent) zu einem Kaiserschnitt; bei Beckenendlage und Querlage war der Anteil noch höher, nämlich 94,3 bzw. 99 Prozent. Auch bei Mehrlingsgeburten wurde zu einem bedeutenden Teil ein Kaiserschnitt durchgeführt, und zwar in 79,9 Prozent der Fälle. Überraschend ist, dass rund 50,5 Prozent der Eingriffe vor Geburtsbeginn geplant waren.

Die regionale Verteilung der Kaiserschnittgeburten zeigt, dass die Steiermark mit 38,2 Prozent an der Spitze steht, gefolgt von Kärnten mit 33,7 Prozent und Tirol mit 33,5 Prozent. Im Gegensatz dazu sind Salzburg mit 27,8 Prozent, Vorarlberg mit 28,6 Prozent und Oberösterreich mit 29,1 Prozent die Bundesländer mit den niedrigsten Kaiserschnittraten.

Bei der Geburt wogen neugeborene Mädchen im Durchschnitt 3.263 Gramm und wiesen eine Größe von 50,5 Zentimetern auf, während Buben mit 3.393 Gramm und einer Größe von 51,1 Zentimetern etwas schwerer und größer waren. Die meisten Kinder (98,5 Prozent) wurden im Jahr 2024 in einem Krankenhaus geboren. Nur ein kleiner Teil entschied sich für alternative Geburtsorte: 184 Lebendgeborene kamen in einem Entbindungsheim oder einer Hebammenpraxis zur Welt, 895 Babys wurden zuhause geboren.

Ein weiterer Fakt ist, dass 5.231 Babys (also 6,8 Prozent) als Frühgeburten gelten, da sie vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen; dieser Anteil blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ein Rekordwert von 8,9 Prozent wurde im Jahr 2008 gemessen. Zudem waren 5,8 Prozent der Neugeborenen untergewichtig, während 1,1 Prozent der Buben und 0,4 Prozent der Mädchen ein hohes Geburtsgewicht von 4.500 Gramm und mehr aufwiesen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl das Alter der Mütter als auch regionale Unterschiede eine entscheidende Rolle bei den Geburten im Land spielen. Der Trend zur späten Mutterschaft ist klar erkennbar, während die Kaiserschnittquoten in unterschiedlichen Regionen variieren. Die Geburt selbst bleibt ein komplexes Thema, das ständig neue Entwicklungen und statistische Auswertungen benötigt, um die Gesundheit von Müttern und Kindern weiterhin zu fördern.