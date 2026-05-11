Ein Drittel der Vorarlberger Busflotte fährt elektrisch: Fahrplan für weiteren Ausbau steht fest

Vorarlberger Verkehrsverbund baut E-Bus-Flotte weiter aus

Im Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) werden bis Ende Mai 142 elektrisch betriebene Busse unterwegs sein. Damit fährt mit Ende Mai rund ein Drittel der Vorarlberger Busflotte elektrisch.

Bis Ende 2029 soll die Zahl der E-Busse im VVV auf 211 Fahrzeuge anwachsen. Grundlage für die Investitionen ist eine Förderzusage des Ministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie einer Fördergesellschaft.

Ausbau mit Fördermitteln

Durch die zugesagte Förderung werden in den kommenden Jahren 69 zusätzliche E-Busse für die Vorarlberger Busflotte angeschafft. Neben den Fahrzeugen wird auch die dazugehörige Ladeinfrastruktur erweitert.

VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand betont, ohne Förderung wären die Mehrkosten, insbesondere für kleine und mittlere Busunternehmen, kaum zu bewältigen. Rund 60 Prozent der anfallenden Kosten werden gefördert.

Entwicklung der Flotte und Ladeinfrastruktur

Anfang 2026 waren in der Vorarlberger Busflotte rund 100 E-Busse im Einsatz. Bis Ende Mai soll diese Zahl auf 142 steigen. Die 18 Meter langen E-Busse verfügen über eine Reichweite von 250 Kilometern, 12 Meter lange Fahrzeuge kommen auf 300 Kilometer.

Zu Jahresbeginn standen im ganzen Land 144 Ladepunkte für E-Busse zur Verfügung. An den Postbus-Standorten Wolfurt, Bludenz und Feldkirch waren es zusammen 75 Ladepunkte. Jeder Ladepunkt kann bis zu 240 Kilowatt bereitstellen, nachts wird pro Fahrzeug mit 30 bis 50 Kilowatt geladen.

Einordnung durch das Land

Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) erklärt, Vorarlberg gelte bereits als Vorreiter in der Elektromobilität. Mit der weiteren Modernisierung der Busflotte gehe man diesen Weg weiter.