Ein Fest für alle Generationen: Premiere des ersten Stadtteilfests in Reinighaus

Es ist so weit: Das erste Stadtteilfest in Reininghaus findet am Freitag, dem 4. Juli und Samstag, dem 5. Juli 2025 statt. GRAZ. In den letzten Jahren hat sich auf den Reininghausgründen ein neuer Stadtteil etabliert. Heute leben bereits über 3.600 Menschen dort, und diese bunte Gemeinschaft wird nun mit einem großen Fest gefeiert! Der Verein Stadtteil Graz Reininghaus lädt alle ein, am kommenden Freitag, dem 4. Juli ab 13 Uhr und am Samstag, dem 5. Juli 2025 ab 9 Uhr, dabei zu sein. Der Eintritt ist kostenlos und das Programm ist so vielfältig wie die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Siehe auch Wochenende und Feiertage: Bootsverleih am Hilmteich startet seinen Betrieb Buntes Programm für alle

Die „Reininghäusler:innen“ freuen sich darauf, ihr neues Viertel zu präsentieren und mit ihren Nachbarn zu feiern. Auf einer Bühne im Reininghauspark wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Für Sportbegeisterte gibt es ein umfassendes Sportprogramm und spannende interaktive Angebote vom Theater am Ortweinplatz (TaO) für Kinder und Jugendliche. Ein inklusiver Theaterworkshop, Ausstellungen und ein Sprachen-Laboratorium sind ebenfalls Teil des Angebots. Kulinarisch ist ebenfalls für jeden etwas dabei. Die Besucher können sich auf lokale Spezialitäten freuen, und Kinder können sich natürlich auch auf leckeres Eis freuen. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, mehr über die ansässigen Unternehmen zu erfahren und direkt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die Dynamik des neuen Stadtteils und seiner Bewohner kennenzulernen. Siehe auch Ende Juni: Murlasits Textilreinigung eröffnet neuen Standort in Andritz Für mehr Informationen und das vollständige Programm, klicke hier.

Das könnte dich auch interessieren: „La Strada“ macht die Stadt zur Bühne im Jahr 2025. Die Sieger der MeinBezirk WeinChallenge 2025 stehen fest. Empowerment und Inspiration unter Frauen im Fokus.

This rewrite maintains the structure and essential details of the original content while providing additional context for readers who may not be familiar with Graz or the local community events. The content highlights the cultural significance of the festival, encourages local engagement, and emphasizes community spirit.







Source link