„Ein frischer Schwung“: Harry Lange schaut optimistisch auf die kommende Saison der 99ers.

Die Graz 99ers sind bereit für die neue Saison der ICEHL – die Erwartungen sind hoch. Nach einer Saison, in der die Leistungen des Teams nicht ganz den Erwartungen entsprachen, streben die 99ers in diesem Jahr danach, den nächsten Schritt zu machen. Headcoach Harry Lange ist überzeugt, dass seine Mannschaft gut gerüstet ist: „Wir haben mehr Tempo, mehr Physis und mehr Charakter hinzugewonnen.“





GRAZ. In etwas mehr als zwei Wochen beginnen die Graz 99ers die neue Saison gegen die Pustertal Wölfe. Bis dahin hat das Team von Coach Lange noch ein intensives Vorbereitungsprogramm, das Testspiele gegen starke Gegner wie RB München, die Augsburg Panther und Olimpija Ljubljana umfasst. Lange gibt sich optimistisch und vermerkt, dass die Mannschaft nun weiter ist als in der gleichen Phase im Vorjahr: „Der Vibe in der Mannschaft ist positiv und alle wissen, was zu tun ist“, erklärt der 41-Jährige.

Der Kader der 99ers steht, und es sind derzeit keine weiteren Verpflichtungen geplant. Die Lehren aus der vorherigen Saison wurden klar umgesetzt: die Offensive sollte schneller, die Defensive größer und die Torhüterposition klar verbessert werden. „Es war schnell klar, nach welchen Spielertypen wir suchen. Besonders wichtig war uns der Charakter – Spieler, die das Team über sich selbst stellen“, so Lange.

„Wir wollen harter Gegner sein“



Die Zielsetzung ist ambitioniert. Klubpräsident Herbert Jerich hat sich jüngst klar geäußert, dass er das Team an der Spitze der Tabelle sehen möchte. Lange sieht diesen Druck positiv: „Wir sind froh, einen so engagierten Präsidenten wie ‚Herb‘ zu haben. Er spricht offen und ehrlich, und wir sind motiviert, für ihn zu spielen.“

Sportlich setzt Lange auf eine selbstbewusste Identität: „Wir wollen ein harter Gegner sein, aktiv auftreten und niemals aufgeben. Die größte Herausforderung wird die Konstanz sein, aber wir sind auf dem besten Weg.“

Trainingsreise in den USA



Die Konkurrenz schläft nicht: Salzburg hat sich mit Michael Raffl einen herausragenden Spieler geholt, während auch andere Teams wie Wien, Bozen, Villach und der KAC ihre Kader verstärkt haben. Lange blickt dem Wettkampf optimistisch entgegen: „Wir haben uns auch verbessert.“

Zusätzlich hat Lange persönlich investiert, indem er an Fortbildungsprogrammen mit NHL-Trainern in den USA teilgenommen hat, um neue Taktiken und Strategien zu erlernen. „Solche Austausche sind extrem wertvoll. Man nimmt immer etwas mit, sowohl taktisch als auch individuell.“

