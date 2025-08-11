Ein Jahr nach dem abgesagten Konzert: „Swifties“ feierten im Grazer Stadtpark

Am Sonntag verwandelte sich der Stadtpark Graz in einen pulsierenden Treffpunkt für „Swifties“. Die Schwestern Lisa und Julia Lindner organisierten erneut ihr beliebtes Event „Park-Tay“. Viele Taylor Swift-Fans folgten der Einladung, um gemeinsam zu tanzen, zu lachen und Freundschaftsarmbänder zu tauschen.

GRAZ. Der Grazer Stadtpark war am Sonntagnachmittag Schauplatz eines lebhaften Treffens. Neben ausgelassenem Singen und Tanzen konnten die Teilnehmer auch temporäre Tattoos sowie glitzerndes Make-up genießen, was zur festlichen Stimmung beitrug. Solche Veranstaltungen stärken nicht nur die Gemeinschaft unter den Fans, sondern fördern auch Kreativität – viele Teilnehmer kamen in eigens gestalteten T-Shirts, die ihre Liebe zu Taylor Swift zeigten.

Taylor Swift und ihre Eras Tour

Taylor Alison Swift zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen der heutigen Zeit. Mit ihrem ersten Plattenvertrag im Alter von 14 Jahren legte sie den Grundstein für ihre internationale Karriere. Sie hat insgesamt 11 Alben veröffentlicht, darunter ihr neuestes Werk „The Tortured Poets Department“, das im April 2024 erschien. Swift wurde mit 14 Grammys und 40 American Music Awards ausgezeichnet. Die „Eras Tour“, die letzten Dezember endete, umfasste 151 Konzerte in 51 Städten, wobei geplante Auftritte in Wien aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt werden mussten. Dies hinterließ bei über 80.000 Fans, den sogenannten „Swifties“, eine große Enttäuschung.

Die Idee hinter Park-Tay

Die „Park-Tay“ wurde ursprünglich als spontane Reaktion auf die abgesagten Konzerte ins Leben gerufen. Die beiden Schwestern Lisa und Julia Lindner erklärten: „Letztes Jahr haben wir merkt, wie viel Freude es den Fans gebracht hat, also haben wir beschlossen, die Veranstaltung zu wiederholen.“ Ihre Organisation „ParTAY“ plant diese Treffen regelmäßig. Lisa und Julia bringen eine große Leidenschaft für die Musik und die Gemeinschaft der „Swifties“ mit und organisieren alles ehrenamtlich.

Feiern im Grazer Stadtpark

Ab 16 Uhr herrschte im Grazer Stadtpark eine fröhliche Atmosphäre. Die Schwestern sorgten mit ihrem DJ-Pult für die richtige Musik. Das Café Parkhouse wurde zum zentralen Punkt für den Austausch von Armbändern und zum Verweilen. Einige Fans hatten Picknickdecken mitgebracht, um gemeinsam in der Wiese zu entspannen. Die Tanzfläche war mit Hits wie „Fearless“, „Cruel Summer“ und „Welcome to New York“ gefüllt. Zum Abend hin nahmen die Gäste bei der performanceartig nachgestellten Darbietung von „Willow“ mit leuchtenden Ballons teil. Lisa sorgte für glitzerndes Make-up und temporäre Tattoos, was die Feier zusätzlich auflockerte. Snacks und Getränke wurden ebenfalls bereitgestellt, um die Partystimmung zu unterstützen.

Kommende Veranstaltungen

In den Planungen ist bereits eine weitere „ParTAY“ in den kommenden Monaten. Details zu Datum und Uhrzeit sollen bald bekannt gegeben werden. Ob nächstes Jahr erneut eine „Park-Tay“ stattfinden wird, bleibt abzuwarten. „Es macht uns glücklich zu sehen, wie viele heute hier sind, und wir hoffen, dass wir vielen eine schöne Zeit bieten konnten“, so Lisa Lindner. Alle zukünftigen Termine sowie News zur Herbstveranstaltung können auf ihrem Instagram Account verfolgt werden.



