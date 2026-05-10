Ein Jahrhundert im Zeichen des Skisports: Niederösterreichischer Skiverband feiert 100. Jubiläum

100 Jahre Niederösterreichischer Skiverband in Lilienfeld gefeiert

Der Niederösterreichische Skiverband besteht seit 100 Jahren. Das Jubiläum wurde im Stift Lilienfeld begangen, wo die sportlichen Erfolge und die Entwicklung des Skisports im Bundesland im Mittelpunkt standen.

Bei der Feier in Lilienfeld wurden frühere und aktuelle Leistungen von Athletinnen und Athleten gewürdigt. Zudem wurde die Rolle Niederösterreichs als Austragungsort internationaler Veranstaltungen hervorgehoben.

Lilienfeld als traditionsreicher Standort

Lilienfeld wird als „Wiege des alpinen Skisports“ bezeichnet. Mathias Zdarsky entwickelte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert am Muckenkogel eine Skitechnik, die nach der Darstellung bei der Feier dazu beitrug, Skifahren zum Breitensport zu machen.

Wolfgang Labenbacher, Präsident des Niederösterreichischen Skiverbandes, bezeichnet Niederösterreich als kleines Wintersport-Land und hebt die Zusammenarbeit im niederösterreichischen Wintersport hervor. Als wichtige Leistungszentren nennt er die „Michaela-Dorfmeister-Ski-Mittelschule“ und das „Trainingszentrum Waidhofen“.

Erfolge bei Großereignissen und im Weltcup

Der Niederösterreichische Skiverband kann Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften, Olympischen Spielen und im Weltcup vorweisen. Zu prägenden Personen der niederösterreichischen Skigeschichte seit 1950 werden Trude Klecker, Michaela Dorfmeister, Thomas Sykora, Benjamin Karl, Claudia Lösch und die Aigner-Geschwister gezählt.

Thomas Sykora gewann 1997 und 1998 den Slalom-Weltcup und siegte zweimal in Kitzbühel. Michaela Dorfmeister holte 2006 Olympia-Gold in der Abfahrt und im Super-G. Kathrin Zettel gewann 2014 in Sotschi Olympia-Bronze im Slalom. Ingrid Hirschhofer erreichte im Grasski-Sport 38 Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Thomas Diethart sicherte sich 2014 den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee der Skispringer.

Claudia Lösch, die aus Neupölla im Bezirk Zwettl stammt, prägte über mehr als zwei Jahrzehnte den österreichischen Paraski-Sport und gewann zahlreiche Medaillen, darunter zehn Paralympics-Medaillen und mehrere WM-Erfolge. Sie berichtet von ungläubigen Blicken, wenn sie als Sportlerin aus dem Waldviertel mit Athletinnen und Athleten aus Westösterreich trainierte.

Die sehbehinderten Aigner-Geschwister Barbara, Veronika und Johannes dominieren gemeinsam mit Guide Elisabeth den Paraski-Sport. Benjamin Karl wird als erfolgreichster Alpin-Snowboarder der Geschichte und als zweifacher Olympiasieger bezeichnet. Jakob Dusek gewann im Snowboard-Cross unter anderem WM-Gold und Olympia-Bronze 2026 in Italien. Katharina Gallhuber holte bei Olympia 2018 Silber und Bronze, Katharina Huber gewann 2026 in Cortina eine Goldmedaille im alpinen Ski-Teambewerb. Herbert Mandl war jahrelang als Trainer und Sportchef für Erfolge im österreichischen Skisport verantwortlich.

Bedeutung als Austragungsort internationaler Bewerbe

Die Bedeutung Niederösterreichs als Standort für internationale Top-Events wurde ebenfalls betont. Seit 1995 werden am Semmering im Bezirk Neunkirchen Ende Dezember Damen-Ski-Weltcuprennen ausgetragen. Der Ski-Weltcup am Semmering gilt als Bühne für Top-Athletinnen wie Mikaela Shiffrin.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober verweist auf hohe Fernsehnutzungen bei den letzten Rennen Ende des Vorjahres. Demnach verfolgten eine Million Fans den Slalom am Semmering im Fernsehen, den Riesentorlauf sahen 750.000 Zuseherinnen und Zuseher.

Aktuelle Kaderpräsenz und Beliebtheit des Skisports

Im kommenden Winter sollen insgesamt 32 Sportlerinnen und Sportler aus Niederösterreich in den Kadern des Österreichischen Skiverbandes vertreten sein. Der Skisport in Niederösterreich wird weiterhin als sehr beliebt beschrieben.

Bei der 100-Jahr-Feier im Stift Lilienfeld waren unter anderem Roswitha Stadlober, Jakob Dusek, Katharina Huber und Hannes Zöchling anwesend.