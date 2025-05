Ein Lokal pro Bezirk: 17 charmante Treffpunkte für deine Beisl-Rallye in Graz

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ unternimmt MeinBezirk einen spannenden Streifzug durch die 17 Stadtbezirke von Graz. Dieser Beitrag beleuchtet, welche Lokale bereits besucht wurden und die Menschen hinter diesen beliebten Grätzl-Treffpunkten, die das Stadtleben in Graz bereichern.

GRAZ. Es sei direkt zu Beginn erwähnt: Es gibt kein offizielles Regelwerk und auch keinen anerkannten Beisl-Rallye-Weltverband. Jeder Teilnehmer hat die Freiheit, seinen individuellen Tourverlauf zu gestalten. In einer extremen Variante der Beisl-Rallye besuchen die Teilnehmer innerhalb eines Tages in jedem Graz-Bereich ein Lokal und genießen dort ein Getränk – meist alkoholisch. Um jedoch den Charme und die Atmosphäre der Gaststätten sowie der umliegenden Grätzl ohne Zeitdruck zu erleben, ist eine entspannendere Herangehensweise oft ratsam. Schließlich geht es nicht nur um den Konsum, sondern um das genussvolle Eintauchen in die lokale Kultur.

In der folgenden Liste findest du empfehlenswerte Lokale, die sich für einen „Lokalaugenschein“ lohnen, geordnet nach den 17 Grazer Stadtbezirken.

1. Innere Stadt: Murstüberl

Unmittelbar vom Hauptplatz und dem pulsierenden Zentrum entfernt, bietet das Murstüberl eine urige Atmosphäre und herzliche Geselligkeit. Insbesondere am Wochenende ist das Lokal ein beliebter Treffpunkt, weshalb es dort oft voll werden kann.

2. St. Leonhard: s’Café Klatsch

Nahe dem Universitätsklinikum erwartet dich im Café Klatsch ein bodenständiges Mittagsmenü. Die charmante Bedienung und das einladende Ambiente machen diesen Ort besonders für eine kleine Pause zwischen den Besorgungen beliebt.

3. Geidorf: Cafe Zapo im Park

Direkt am Hasnerplatz befindet sich das Cafe Zapo im Park. Hier kannst du in entspannter Atmosphäre einen Kaffee genießen, während die Kinder in Sichtweite spielen. Der hübsche Gastgarten lädt zum Verweilen ein.

4. Lend: Café Wolf

Das Café Wolf in der Annenstraße hat eine interessante Geschichte und bietet ein abwechslungsreiches Programm – von Jazz über Schlager bis hin zu Karaoke und gelegentlichen Metal-Nächten.

5. Gries: Café Rösselmühl

Ein beliebter Ort, insbesondere bei Karaoke-Fans! An Samstagabenden verwandelt sich das Café Rösselmühl in eine gesellige Bühne für Sänger, während man an den anderen Tagen in aller Ruhe entspannen kann.

6. Jakomini: Ortweinstandl

Eingebettet am Ortweinplatz, bietet das Ortweinstandl nicht nur köstliche Snacks und Getränke, sondern ist auch berüchtigt für seine Gastfreundschaft und die beliebten Stammgäste.

7. Liebenau: Dampflok

Direkt am Bahnübergang neben dem Liebenauer Stadion zieht die Dampflok an Spieltagen viele Besucher an. Aber auch abseits des Fußballtrubels sind die Speisen und Getränke einen Besuch wert.

8. St. Peter: NatyONE

Das NatyONE, betrieben von Natalia Nagl, ist ein charmanter Ort, um Kaffee und selbst gebackene Leckereien zu genießen, lokal mühelos mit einer Vielzahl an Getränken kombiniert.

9. Waltendorf: P77

Ulli Wölfel, die ehemalige Kellnerin, führt jetzt das P77 und hat sich schnell die Herzen der Stammgäste erobert – immer unterstützt von ihrer loyalen Klientel.

10. Ries: Café Ragnitz

In einem Bezirk, in dem viele Lokale geschlossen haben, hebt sich das Café Ragnitz hervor und ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftslebens hier.

11. Mariatrost: Enoteca MT

Entspannt bei einem Glas Wein oder einem kleinen Snack im Enoteca MT – ein gemütlicher Ort, um sich zu treffen, unabhängig vom Anlass.

12. Andritz: Das Stukitz

Ideal für all jene, die auch außerhalb der Freibadsaison eine gute Zeit verbringen möchten! Das Stukitz Bad bietet ein angenehmes Pub-Ambiente für die ganze Familie.

13. Gösting: in’s Zunki’s

: Früh aufstehen müssen, denn Klaus Karner hat bereits um 8 Uhr geöffnet – hier bewahrt man mit viel Herz das Erbe des Vorbesitzers und sorgt für eine familiäre Atmosphäre.

14. Eggenberg: Café Sunpower

Ursprünglich als Solarium begonnen, hat sich das Café Sunpower zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Sonnenanbeter entwickelt.

15. Wetzelsdorf: Liwi-Pub

Für Menschen, die manchmal den Halt verlieren, bietet das Liwi-Pub besondere Sicherheit: Festgeschraubte Hocker sorgen für Stabilität – ein Platz, an dem man sich wohlfühlt.

16. Straßgang: Cafe New York

Ein Stück New York in Graz – das Café New York ist ein Rückzugsort für Darts-Fans und bietet eine familiäre Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

17. Puntigam: Treffpunkt zum 5er

Ein belebter Ort an der Endstation der Straßenbahnlinie 5, wo das Gespräch und der Austausch unter Besuchern gefördert werden – Handys bleiben hier besser in der Tasche!

