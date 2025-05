Ein Schulhaus voller Klänge – 7. Spazierkonzert

7. Spazierkonzert des Gymnasiums St. Johann: Ein Abend voller Musik und Talente unter dem Motto „Wind of Change“

Am 26. Mai fand das 7. Spazierkonzert des Gymnasiums St. Johann statt, ein jährliches Event, das die musikalischen Talente der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund stellt. Unter dem Motto „Wind of Change“ präsentierten die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, das Zuschauer und Kritiker gleichermaßen begeisterte.

Die Veranstaltung zeichnete sich durch zahlreiche Stationen aus, an denen SchülerInnen aller Altersgruppen ihr Können in Form von Instrumental- und Gesangsbeiträgen sowie beeindruckenden Tanzaufführungen darboten. Solche Aktivitäten fördern nicht nur die kreative Ausdrucksweise der Schülerinnen und Schüler, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schulgemeinschaft.

Besonders hervorzuheben waren die Auftritte der Schulband, die mit energiegeladenen Rock-Klassikern die Stimmung anheizte. Die Band ermöglichte es den jungen Musikern, ihr Talent auf eine Weise auszuleben, die über den gewohnten Unterricht hinausgeht. Außerdem trugen die gemeinsamen Chor-Auftritte von Pädagogen und Schülern zur besonderen Atmosphäre des Abends bei, was das Motto des Konzerts perfekt widerspiegelte.

Das Konzert ist nicht nur eine Plattform für die Schüler, sich künstlerisch auszudrücken, sondern auch eine wichtige Tradition, die das kulturelle Leben in St. Johann bereichert. Solche Veranstaltungen fördern die Kreativität, das Selbstbewusstsein und die Teamarbeit unter den SchülerInnen und bieten der Gemeinschaft eine Gelegenheit, talentierte junge Menschen zu unterstützen und zu feiern.

Die positive Resonanz auf das Konzert zeigt, wie wichtig es ist, solch kulturelle Initiativen zu unterstützen. Der Erfolg dieser Veranstaltung ermutigt Schulen, weiter in kulturelle Programme zu investieren, um die nächste Generation von Künstlern und Musikern zu fördern. Das Gymnasium St. Johann hat mit dem 7. Spazierkonzert gezeigt, dass es nicht nur ein Zentrum für akademische Exzellenz ist, sondern auch ein Ort, an dem künstlerische Talente zur Entfaltung kommen können.

In Zukunft dürfen sich die Zuschauer auf weitere Inspirierende Veranstaltungen und das nächste Spazierkonzert freuen, das sicherlich wieder ein Highlight im Schulkalender darstellen wird.





