Ein Tag im Zeichen der Senioren am Neubau

Erster Seniorentag im 7. Bezirk: Ein Fest für die Generation 60+

Von gemeinsamen Tänzen bis zu Informationsveranstaltungen: das erwartet die Besucherinnen und Besucher beim ersten Seniorentag im 7. Bezirk. WIEN/NEUBAU. Am Montag, 7. April, wird das Neubauer Amtshaus in der Hermanngasse 24–26 zum Zentrum für die älteren Bezirksbewohnerinnen und -bewohner. An diesem Tag ist alles auf die Bedürfnisse und Interessen der Seniorinnen und Senioren ausgerichtet, die zunehmend eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft spielen.

Vielfältiges Programm

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Aktivitäten und Informationen freuen. Von gemeinsamen Tänzen, die sowohl Bewegung als auch Freude fördern, bis zu Informationsständen verschiedener Organisationen, die Ressourcen, Dienstleistungen und Programme für Senioren vorstellen, wird für jeden etwas dabei sein.

Informative Stände und Workshops

Mehrere lokale Organisationen werden anwesend sein, darunter Altenhilfeeinrichtungen, soziale Dienste und engagierte Gruppen, die sich für das Wohl der älteren Generation einsetzen. Workshops zu Themen wie Gesundheit, Ernährung und rechtliche Beratung bieten den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, sich zu informieren und Fragen zu stellen. Insbesondere die Bereiche digitale Bildung und soziale Integration haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, was auch in den Angeboten des Seniorentages reflektiert wird.

Geselligkeit und Gemeinschaft

Der Seniorentag ist nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern auch eine Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen und neue Bekanntschaften zu schließen. In der heutigen Zeit, in der viele ältere Menschen unter Einsamkeit leiden, ist dies besonders wichtig. „Wir möchten, dass sich unsere älteren Bürgerinnen und Bürger auch in ihrem Alter wohlfühlen und Teil unserer Gemeinschaft bleiben“, erklärt ein Vertreter der Stadtverwaltung. Das Event bietet nicht nur die Möglichkeit zum Austausch, sondern auch eine Plattform, um die Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren im 7. Bezirk zu verbessern.

Einladung an alle

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Tag teilzunehmen. Der Seniorentag bietet nicht nur eine informative, sondern auch eine hochunterhaltsame Erfahrung, die dazu beiträgt, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken. Die Veranstaltung soll jährlich wiederholt werden, um die Bedürfnisse der älteren Generation kontinuierlich zu adressieren und den Dialog innerhalb der Community zu fördern.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über die Angebote für Senioren zu erfahren, an spannenden Aktivitäten teilzunehmen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen. Besuchen Sie uns am Montag, den 7. April, im Neubauer Amtshaus!





