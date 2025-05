Einblick ins kommende Jahr: Oper Graz stellt ihr Programm für 2025/26 vor

Von zeitlosen Klassikern über aufregende Neuinszenierungen bis hin zu fesselnden Konzerten und bezauberndem Ballett: Der Veranstaltungskalender der Oper Graz bietet in der Spielzeit 2025/26 ein umfassendes Programm für Liebhaber der darstellenden Künste.

GRAZ. Die Oper Graz hat ihr neues Programm für die Spielzeit 2025/26 vorgestellt, das vielversprechend und abwechslungsreich ist. Der Intendant Ulrich Lenz betont, dass das Haus weiterhin den Weg zu einer offenen und inklusiven Oper verfolgt. „Wir feiern singend die berauschende Vielfalt unserer Welt und propagieren klingend eine offene, pluralistische Gesellschaft“, erklärt Lenz. Dies spiegelt sich in der Vielfalt der Aufführungen wider, die ein breites Publikum ansprechen sollen.

Die Saison wird mit der Premiere von Mozarts „Idomeneo“ eröffnet, einer tiefgründigen Oper, die Themen wie die Grausamkeit des Krieges und menschliche Beziehungen thematisiert. Premiere ist am 27. September 2025. Weitere Highlights dieser Saison sind die Musicalkomödie „On the Town“ (Premiere am 25. Oktober), Verdis „Rigoletto“ (Premiere am 11. November) sowie das familienfreundliche Musical „Schneewittchen und die 77 Zwerge“ (Premiere am 29. November).

Volksmusik trifft Klassik

Ein weiterer Höhepunkt wird das Aufsteirern am 12. September sein, wo Volksmusik mit symphonischen Klängen fusen wird. Der renommierte Musiker Herbert Pixner wird gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern eine Crossover-Premiere feiern, die Volksmusik, Klassik, Jazz und sogar Tango vereint. Zudem werden die Grazer Philharmoniker in dieser Saison 75 Jahre alt, was mit einem besonderen Konzert „Heroes!“ am 20. September gefeiert wird. Hier stehen Werke von Richard Strauss, Mahler und Beethoven auf dem Programm, die das musikalische Erbe und die Wurzeln der Steiermark widerspiegeln.

Das kommende Jahr hält ebenso spannende Höhepunkte bereit. Dazu zählen die Premiere von Alban Bergs „Wozzeck“ am 13. Februar 2026, „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau am 11. April 2026, sowie „Die drei Musketiere“ von Ralph Benatzky am 16. April, die in Zusammenarbeit mit der Theaterakademie LebensGroß inszeniert wird. Den krönenden Abschluss bildet Richard Strauss‘ „Der Rosenkavalier“ (Premiere am 9. Mai 2026) und „Hoffmanns Erzählungen“ (Premiere am 11. Juni 2026). Das Ballett Graz wird zudem eine Inszenierung von Dantes „La Divina Comedia“ unter der Choreografie von Estefania Miranda präsentieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Zweiter Hat Walk fand mit Modenschau in Graz statt

Ross Antony besucht am 9. Mai den Murpark

Heinz Marecek mit Farkas und Grünbaum in Graz