Einblicke in technische Berufe: Girls‘ Day bei Siemens Mobility in Graz

20 Schülerinnen ergriffen die Möglichkeit, beim Girls Day bei Siemens Mobility in Graz technische Berufe zu erkunden.

GRAZ. Im Rahmen des diesjährigen Girls Day besuchten 20 Schülerinnen der 7., 8., und 9. Schulstufen den Standort von Siemens Mobility in der Eggenberger Straße in Graz. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, den jungen Frauen einen praktischen Einblick in die Schienenfahrzeugindustrie und die damit verbundenen Lehrberufe zu bieten.

Das Programm umfasste verschiedene Aktivitäten, darunter die Vorstellung der Lehrwerkstatt, eine Einführung in die Werkstofftechnik und die Möglichkeit, ein eigenes Werkstück herzustellen. Im Anschluss erhielten die Teilnehmerinnen während einer Betriebsführung wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen technischen Lehrberufe. Mitarbeiterinnen des Siemens Mobility Frauennetzwerks berichteten über ihre Karrieren und den Werdegang in der Technik.

Technische Berufe erlebbar machen



Begleitet wurden die Jugendlichen von erfahrenen Expertinnen, Angestellten und Lehrlingen des Unternehmens. Das Hauptziel war es, die technisch-kreativen Berufe in der Ingenieur- und Technikbranche greifbar zu machen und den Schülerinnen potenzielle Ausbildungs- und Karrierewege aufzuzeigen. Der Girls Day in Graz fand zeitgleich mit dem Töchtertag in Wien statt, wodurch insgesamt 75 Schülerinnen an beiden Standorten von Siemens Mobility Austria teilnahmen. Diese Veranstaltung wurde in enger Zusammenarbeit mit der Steirischen Verkehrsgesellschaft organisiert, die das Engagement von Frauen in technischen Bereichen fördert.

Tanja Kienegger, CEO von Siemens Mobility Austria, erklärte: „Wir wissen, dass Mädchen und Technik ideal zusammenpassen. Beim Girls Day setzen wir die Basis für eine sichere Zukunft, indem wir jungen Frauen die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Bahnindustrie vorstellen.“ Solche Veranstaltungen sind Teil einer größeren Initiative, um das geschlechtliche Ungleichgewicht in technologischen Berufen zu bekämpfen und Mädchen zu ermutigen, Karrieren in ingenieurwissenschaftlichen und technischen Bereichen zu erwägen.

