Einbruch geringfügiger Beschäftigungen: Die unbeabsichtigte Folge der neuen Arbeitsmarktpolitik?

Geringfügige Beschäftigung in Österreich deutlich zurückgegangen

Die Zahl der geringfügig beschäftigten Personen ist in Österreich seit Ende 2025 stark gesunken. Besonders ausgeprägt ist der Rückgang in der Steiermark.

Bundesweit verringerte sich die Zahl der geringfügig Beschäftigten von fast 26.000 Ende Dezember 2025 auf 9.000 Ende März 2026. Das entspricht einem Rückgang von rund zwei Dritteln.

Deutlicher Einbruch in der Steiermark

In der Steiermark waren Ende Dezember 2025 insgesamt 3.259 Personen geringfügig beschäftigt. Bis Ende März 2026 sank diese Zahl auf 1.156 Personen. Laut AMS Steiermark bedeutet dies einen Rückgang um rund 65 Prozent.

Seit Jahresbeginn 2026 ist in Österreich die Kombination aus geringfügiger Beschäftigung und gleichzeitigem Bezug von Arbeitslosengeld nicht mehr möglich. Ebenso ist die Kombination mit dem Bezug der Notstandshilfe nicht mehr zulässig.

Mehr vollversicherte Dienstverhältnisse

Im Zusammenhang mit der Entwicklung wird eine österreichweite Gesetzesänderung als Hintergrund für den Rückgang der Zahl geringfügig Beschäftigter genannt. Es wird berichtet, dass diese Gesetzesänderung geringfügige Beschäftigung weniger attraktiv macht.

Karl-Heinz Snobe vom AMS Steiermark erklärt dazu, dass zunehmend vollversicherte Dienstverhältnisse abgeschlossen werden und deutlich mehr vollversicherte Stellen angeboten werden. Nach seinen Angaben stärkt diese Entwicklung die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt, erhöht die soziale Absicherung und trägt zur Stabilisierung des regionalen Arbeitskräfteangebots in der Steiermark bei.