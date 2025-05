Eine Person verstorben: Tödlicher Brand in Wohnhaus in Graz-Andritz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 2:23 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Wohnungsbrand im 12. Grazer Bezirk Andritz alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde schnell klar, dass es sich um einen Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses handelte. Dieser Vorfall verdeutlicht die immer präsente Gefahr von Wohnungsbränden, die jedes Jahr hunderte von Leben kosten und zahlreiche Personen verletzen. GRAZ. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung im Innenangriff unter schwerem Atemschutz, einem Standardverfahren, das den Feuerwehrleuten ermöglicht, in rauchigen und gefährlichen Umgebungen sicher zu arbeiten. Gleichzeitig wurde ein Wendestrahlrohr über die Drehleiter vorbereitet, um das Feuer von außen zu bekämpfen. Unbemerkt hatte sich das Feuer durch die Wohnungstür in das Stiegenhaus ausgebreitet, was zu einer stark erhöhten Hitzeentwicklung führte—so stark, dass der Putz von den Wänden abplatzte. Siehe auch Einst & Jetzt 242: Wo der „Wilde Mann“ einst in Graz lebte Leblos im Bett gefunden Inmitten des Chaos arbeiteten zwei Atemschutztrupps abwechselnd, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Während der Rettungsmaßnahmen konnte eine Wohnungsinhaberin mittels dreiteiliger Schiebleiter aus der Brandwohnung gerettet werden. Das Rote Kreuz übernahm später die medizinische Versorgung. Leider kam jede Hilfe für den ebenfalls in der Wohnung befindlichen Eigentümer zu spät; er wurde leblos in seinem Bett aufgefunden. Insgesamt waren 13 Feuerwehrleute im Einsatz, ausgestattet mit schwerem Atemschutz, um die Herausforderungen des Brandschutzes zu bewältigen. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 26 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen mehr als zwei Stunden vor Ort, um das Feuer zu löschen und die umliegenden Wohnungen zu sichern. Die Brandursache wird derzeit vom Landeskriminalamt ermittelt, um herauszufinden, ob menschliches Versagen oder technische Defekte zu diesem tragischen Vorfall führten. Die betroffene Wohnung hat durch das Feuer erheblichen Schaden erlitten und ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Siehe auch Einst & Jetzt Teil 241: Rückblick auf den historischen Jägerwirt in Engelsdorf Das könnte dich auch interessieren: Luftqualität gefährdet Gesundheit und Lernerfolg Sporgassen-Gyros feiert Comeback mit bekanntem Gesicht Bub mit E-Scooter am Zebrastreifen von PKW erfasst

