Einheitliche Farben und Qualitätsboost: Wien stellt Weichen für Taxireform

Wien plant einheitliche Farbgebung und Qualitätsreform für Taxis

Die Taxis in Wien sollen künftig in einer einheitlichen Farbe unterwegs sein und klar als solche erkennbar sein. Die Farbvereinheitlichung ist Teil einer umfassenden Reform des Taxibereichs, die Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) anstrebt.

Novak erläuterte die Pläne in einem Interview mit „Mein Bezirk“. Eine endgültige Festlegung auf eine bestimmte Farbe für die Fahrzeuge gibt es noch nicht.

Im Rahmen der Reform sollen die Fahrzeuge auch an der Farbgebung als Taxis erkennbar sein. Novak erklärte, sie könne sich persönlich mit Violett als Taxifarbe anfreunden und bezeichnete Violett als „schöne feministische Farbe“.

Ein weiterer Schwerpunkt der geplanten Reform ist die Qualitätssicherung. Die Qualität soll sowohl bei den Autos als auch bei den Dienstleistungen angehoben werden. Als Beispiel nannte Novak die Sauberkeit der Fahrzeuge. Zudem kann sie sich strengere Prüfungskriterien im Taxibereich vorstellen und kündigte verstärkte Kontrollen an.

Erste Gespräche über die Reformpläne wurden nach Angaben von Novak bereits mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Unternehmern geführt. Für Teile der Vorhaben seien bundesgesetzliche Änderungen erforderlich.

Im Zusammenhang mit jüngsten Protesten von Taxifahrern, zu denen auch Forderungen gegen Preisdumping gehörten, verwies Novak darauf, dass Tarifgespräche erst geführt werden sollen, wenn bei den Maßnahmen konkrete und überprüfbare Fortschritte erzielt wurden. Sie kritisierte zudem, dass sich einzelne Gruppen in der Branche lösungsorientierten Verhandlungen verweigern würden.

Die Reformpläne im Wiener Taxibereich sollen bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden.