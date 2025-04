Einreichfrist eröffnet: Stadt Graz würdigt Ehrenamtliche mit dem Fee Award

Beim 15. Netzwerktreffen Graz zum Thema Ehrenamt wurde der Startschuss für den fee-Award 2025 gegeben. Der Preis würdigt ehrenamtliches Engagement in Graz und wird in zwei Kategorien vergeben. Teilnahmeberechtigt sind Projekte, die 2024 gestartet wurden. Die Verleihung findet am 12. Juni statt.



GRAZ. Über 60 Vertreterinnen und Vertreter von insgesamt 47 Vereinen und Organisationen trafen sich am vergangenen Dienstag beim 15. Netzwerktreffen „Graz entwickelt Ehrenamt zusammen“. Im Fokus der Veranstaltung stand die Abstimmung über die Modalitäten zur Vergabe des fee-Awards 2025, der speziell künftige ehrenamtliche Initiativen in Graz in den Mittelpunkt rückt.

Unter dem Motto fee – freiwillig, ehrenamtlich, engagiert, lädt das Integrationsreferat der Stadt Graz ab sofort Initiativen, Vereine und Organisationen zur Teilnahme ein. Ziel des Awards ist es, Projekte sichtbar zu machen, die das Zusammenleben in der Stadt unterstützen und bereichern. Insgesamt wird der fee-Award 2025 in zwei gleichwertigen Kategorien vergeben, um ein breites Spektrum an ehrenamtlichem Engagement zu fördern.

Preise mit 700 Euro dotiert



Erstmals werden zwei gleichwertige Preise in der Höhe von jeweils 700 Euro in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben:

Projekte, die von ehrenamtlich tätigen Organisationen umgesetzt werden

Projekte, die hauptamtlich organisiert, aber ehrenamtlich durchgeführt werden

„Ehrenamtliche Helfer:innen leisten täglich einen wertvollen Beitrag, der seitens der Stadt Graz entsprechend wertgeschätzt werden soll. Personen, die sich freiwillig engagieren, sind eine wichtige Stütze und stärken den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt,“ betont Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Diese Initiativen bieten nicht nur wichtige Unterstützung in der Gemeinschaft, sondern fördern auch die Integration und den Dialog zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.

Projekte können bis Ende Mai eingereicht werden



Für alle, die teilnehmen möchten, gibt es einige Rahmenbedingungen. So müssen eingereichte Projekte im Jahr 2024 begonnen haben. Die Teilnahme ist per Online-Formular möglich, Anmeldeschluss ist der 30. Mai. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine Fachjury. Die Preisverleihung findet am 12. Juni im Murinsel-Café statt.

