Einsätze im Unterland: Verkehrsunfall am Steuer und nächtliche Einbrüche auf Baustellen

In den letzten Tagen sorgten zwei sicherheitsrelevante Vorfälle im Tiroler Unterland für viel Aufsehen und beschäftigten Polizei sowie Rettungskräfte: In Ellmau ereignete sich ein alkoholbedingter Verkehrsunfall mit Verletzten, während in Kitzbühel eine Baustelle Ziel eines Einbruchsdiebstahls wurde, der erheblichen Sachschaden verursachte.

ELLMAU. Unfall aufgrund von Sekundenschlaf: Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin war am 25. Juli 2025 gegen 12:25 Uhr alkoholisiert auf der B178 Richtung Wörgl unterwegs. Laut eigenen Aussagen schlief sie am Steuer ein und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Verkehrsleitpflock und prallte gegen den Preismast einer Tankstelle.

Die Frau wurde zur medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, was in Kombination mit der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch ihren Sekundenschlaf schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Einbruch auf Baustelle in Wörgl

In der Nacht auf den 26. Juli 2025 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer in Wörgl und stahlen zahlreiche Baugeräte, was zu einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag an Sachschaden führte.

Baustelleneinbruch in Kitzbühel

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 2025 brachen unbekannte Täter in eine Baustelle in Kitzbühel ein. Zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr wurden zwei mit Vorhängeschlössern gesicherte Metallkisten gewaltsam geöffnet. Aus diesen entwendeten die Täter hochwertige Werkzeuge.

Außerdem wurden ungesicherte Werkzeuge, die auf dem Baustellengelände lagerten, entwendet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen.

Das könnte dich auch interessieren:



Unfall im Amraser Tunnel – Totalschaden an zwei Fahrzeugen.

Mehr aus dem Bezirk Kufstein

Mehr aus dem Bezirk Kitzbühel