Einsatz der Polizei: E-Scooter-Fahrer am Wiener Gürtel von Polizeiauto erfasst

Unser aktuelles Gewinnspiel hat sich gewaschen! Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen erstklassigen Akku-Saugwischer der renommierten Marke Leifheit zu gewinnen. Dieses beeindruckende Gerät wird von unserem geschätzten Partner Karl Atzler KG zur Verfügung gestellt. Das Besondere an diesem Akku-Saugwischer ist, dass er die drei Schritte Saugen, Wischen und Trocknen in einem einzigen Gerät vereint. Dies bedeutet, dass Sie mit nur einem Geräteeinsatz all Ihre Hartböden mühelos reinigen und pflegen können. Dank seines geringen Gewichts von nur 3,3 kg und der benutzerfreundlichen Handhabung ist es sowohl für junge Familien als auch für Senioren eine ideale Lösung.

Leifheit ist eine Marke, die für ihre qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräte bekannt ist. Der Akku-Saugwischer umfasst innovative Techniken, die das Bodenreinigungserlebnis auf ein neues Level heben. Er verfügt über eine starke Absaugfunktion, die sogar feinste Partikel und Staub entfernt, was besonders für Allergiker von Vorteil sein kann. Zudem ist das Gerät mit einer speziellen Wischtechnologie ausgestattet, die es ermöglicht, nicht nur feuchten Schmutz, sondern auch hartnäckige Flecken effektiv zu beseitigen.

An unserem Gewinnspiel können alle Wiener Newsletterabonnenten sowie neue Registrierte teilnehmen. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um in den Genuss fortschrittlicher Reinigungstechnologie zu kommen und Ihren Haushalt zu optimieren. Melden Sie sich an und nehmen Sie teil, denn die Chance auf einen Akku-Saugwischer von Leifheit ist durchaus nicht zu verachten.