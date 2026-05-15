Einsatz in eisiger Nacht: Bergretter in Rauris bringen verirrte deutsche Wanderer in Sicherheit

Bergrettung bringt verirrte Wanderer in Rauris in Sicherheit

In Rauris im Pinzgau haben Bergretter in der Nacht auf Freitag zwei verirrte Wanderer gerettet. Bei den Geretteten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Die beiden hatten sich beim Abstieg von einer Almhütte in Bucheben verirrt. Kurz vor Mitternacht wurde die Bergrettung Rauris zu einem Sucheinsatz alarmiert.

Die Einsatzkräfte suchten rund eine Stunde nach den Vermissten. Während der Suche herrschten Schnee, Regen und winterliche Temperaturen.

Nach etwa einer Stunde fanden die Bergretter die beiden Wanderer. Beide waren stark unterkühlt.

Eine der Personen musste liegend abtransportiert werden. Im Tal wurde sie dem Roten Kreuz Rauris übergeben, das den Transport ins Krankenhaus übernahm.

Neben der Bergrettung waren ein Bergrettungs-Suchhundeteam, die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.