Einsatz in Meidling: Wiener Polizei nimmt Ermittlungen nach Überfall auf Trafik auf

Am Freitagvormittag ereignete sich ein bewaffneter Überfall auf eine Trafik in der Rotdornallee im 12. Bezirk von Wien. Bei dem Vorfall wurde eine 23-jährige Verkäuferin verletzt, und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Aktualisiert am 18. April um 15.43 Uhr



WIEN/MEIDLING. Die Wiener Polizei rückt nach einem Überfall auf eine Trafik in der Rotdornallee in Meidling aus. Berichten zufolge hat der Täter eine Waffe verwendet. Gegen 11:30 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Laden und forderte die Angestellte auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen.

Die junge Verkäuferin weigerte sich, dem Befehl nachzukommen, und forderte ihn auf, den Laden zu verlassen. Daraufhin zeigte der Verdächtige eine mutmaßliche Schusswaffe, die er in seinem Hosenbund versteckt hatte. Der Täter trat dann hinter das Verkaufspult und schlug der Verkäuferin mit dem Ellenbogen ins Gesicht.

Zigaretten gestohlen und in unbekannte Richtung geflüchtet

„Als er versuchte, in die Kasse zu greifen, rief die Angestellte nach ihrem Chef, der sich im Hinterzimmer aufhielt. In der Folge ergriff der Täter zwei Stangen Zigaretten und flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung“, berichtete ein Polizeisprecher. Bis zum späten Freitagnachmittag hatte die Polizei keine Spur des Verdächtigen gefunden.

Der gesuchte Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß sein, eine schwarze Haube, eine dunkle Jacke, eine helle Hose und eine FFP2-Maske getragen haben. Anwohner berichteten, dass Kunden im Geschäft über den Vorfall informiert wurden, während die Polizei nach dem Verdächtigen suchte.

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ermutigt Zeugen, Hinweise zu geben. Diese können anonym bei jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Nummer 01/313 105 78 00 entgegengenommen werden.

