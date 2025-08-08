Einser: GAK-Torwart Meierhofer „möchte Chance nicht erneut verpassen“

Am Samstag tritt der GAK in der zweiten Runde der Admiral Bundesliga gegen RB Salzburg an (Ankick: 19:30 Uhr). Vorab hat Jakob Meierhofer, der Torwart des GAK, in einem Interview mit MeinBezirk erzählt, warum es ihm „gerade richtig gut geht“ und welche Ziele er für die Spielzeit 2025/26 verfolgt.



GRAZ/GRAZ-UMGEBUNG. Die letzten Jahre waren für den Grazer Athletiksport Klub 1902 und seine Fans ein emotionales Auf und Ab. Der 27-jährige Schlussmann Jakob Meierhofer, der nach einem schwierigen Herbst 2024 und dem Zuwachs von Goalie Florian Wiegele im Februar 2025 erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, hat diese Herausforderung offenbar überwunden und strahlt nun optimistische Zuversicht aus.

Aktuell als Nummer eins bei den Rotjacken eingesetzt, blickt Meierhofer positiv in die Zukunft: „Flo hat im Frühjahr großartige Leistungen gezeigt, das ist unbestritten, aber nur zuzuschauen, war für mich nicht einfach.“ Er hat jedoch diese Emotionen als Motivation für intensivere Trainingseinheiten genutzt: „Ich glaube, dass ich im letzten Jahr große Fortschritte gemacht habe und fühle mich zurzeit richtig gut.“ Auch die Fans des GAK hoffen auf eine Stärkung des Teams, insbesondere da der Verein aktiv daran arbeitet, seine Position in der Bundesliga zu festigen.

Meierhofers Lehren aus der Vorsaison

Wie es der Zufall will, hat Meierhofer seinen Traum verwirklicht: „In meiner Heimatstadt in der Bundesliga zu spielen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das wünscht sich jedes Kind, das mit dem Fußballspielen anfängt.“ Sein Weg führte ihn über die Jugendmannschaften beim SV Gössendorf und JAZ GU-Süd zum GAK. Nun ist es für ihn entscheidend, weiterhin Fortschritte zu machen. „Ich will die gesamte Saison durchspielen, Punkte für den Verein sichern und konstant gute Leistungen abrufen“, erklärt der Keeper entschlossen. „Diese Chance, die ich jetzt habe, will ich nicht erneut vergeben.“

Ein wichtiges learning aus der letzten Saison für Meierhofer war die gestiegene individuelle Qualität in der Bundesliga: „Hier muss man als Torwart deutlich flexibler sein, denn die Spielsituationen sind nicht mehr so vorhersehbar.“ Besonders herausfordernd waren Begegnungen mit Spielern wie Dominik Fitz und Dorgeles Nene, deren Handlungen er eingehend analysiert, um sich zu verbessern.

Defensiver Blick nach vorne

Meierhofer gibt zu, dass er sich auf bestimmte Aspekte konzentrieren möchte, ohne zu viel preiszugeben, um seine Konkurrenten nicht zu benachteiligen. Im Auftaktspiel gegen die Wiener Austria habe die defensive Stabilität bereits positiv überrascht: „Im Vergleich zur letzten Saison, in der wir viele gravierende Fehler gemacht haben, war unser Defensivspiel diesmal viel solider“, reflektiert er.

Die Neuzugänge – Beres Owusu und Donovan Pines – könnten zusätzlich zur Stabilität der GAK-Abwehr beitragen. Meierhofer kommentiert: „Größere interne Konkurrenz motiviert uns alle, bessere Leistungen zu zeigen.“ In Bezug auf seine eigene Rolle sagt er selbstbewusst: „Wenn ich gebraucht werde, werde ich zur Stelle sein. Aber ich wäre auch glücklich, wenn meine Verteidiger die gegnerischen Chancen bereits im Ansatz stoppen.“ Letztlich zähle immer das Team-Ergebnis.

Video: Pressekonferenz vor RB Salzburg gegen GAK

