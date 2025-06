Einsparungen: Wien beendet Schulungszuschlag für Arbeitslose

Die Stadt Wien hat beschlossen, den Schulungszuschlag in der Mindestsicherung abzuschaffen. Dieser Zuschlag wurde ursprünglich eingeführt, um Menschen in der Mindestsicherung zur Weiterbildung zu motivieren. WIEN. Der erhöhte Schulungszuschlag war eine Maßnahme der ÖVP-Grüne-Bundesregierung, die darauf abzielte, Mindestsicherungsbezieher zu ermutigen, an Ausbildungsprogrammen des Arbeitsmarktservices (AMS) teilzunehmen. Ziel war, die berufliche Integration von Personen in der Mindestsicherung zu fördern. Um sicherzustellen, dass finanzieller Druck nicht das Teilnehmen an diesen Programmen behindert, war es vorgesehen, dass der Zuschlag nicht von der Mindestsicherung abgezogen wird. Trotz dieser guten Absichten äußerte die Stadt Wien bereits bei der Einführung Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Maßnahme. Nun wird sie in der Bundeshauptstadt gestrichen. Siehe auch Wiener City & Ottakring: Demonstrationen für Srebrenica und Palästina verursachen Verkehrsbehinderungen Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) erklärte, dass der erhöhte Schulungszuschlag als Initiativantrag im Parlament eingebracht wurde. Dies bedeutete, dass es keine Möglichkeit zur öffentlichen Begutachtung gab. “Somit gab es keine Möglichkeit, diese Maßnahme dahingehend zu bewerten, ob sie die Arbeitsmarkt-Integration verbessern würde“, so Hacker. „Von Anfang an waren wir skeptisch und haben deshalb auch den Konsultationsmechanismus angestoßen,“ fügte er hinzu. Wenig bis gar kein Verbesserungseffekt

Die Überprüfung der Maßnahme hat gezeigt, dass ein substanzieller Effekt auf die Verbesserung der Arbeitsmarktintegration nicht festgestellt werden konnte. Dies wurde in einer Pressemitteilung am 15. Juni bekannt gegeben, in der die Entscheidung der Stadt Wien, den Zuschlag abzuschaffen, ausführlich erläutert wurde. Ein positiver Aspekt der Abschaffung ist, dass dadurch jährlich etwa 20 Millionen Euro eingespart werden können. Die erhöhten Schulungszuschläge haben von November 2024 bis Juni 2025 insgesamt 9,7 Millionen Euro Mehrkosten für die Stadt Wien verursacht. Der Ausschuss im Gemeinderat wird die Abschaffung am Mittwoch, dem 18. Juni, beschließen. Ein endgültiger Beschluss erfolgt in der Landtagssitzung am Donnerstag, dem 26. Juni. Die Maßnahme wird am Montag, dem 30. Juni, offiziell beendet.









