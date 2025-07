Einst & Jetzt: Karl Albrecht Kubinzky – Das Gedächtnis der Grazer Geschichte

Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky ist ein einzigartiger Chronist der Grazer Stadtgeschichte. Pünktlich zu seinem 85. Geburtstag informiert er in seiner Serie „Einst & Jetzt“ über wichtige historische Aspekte seiner Heimat.

GRAZ. Karl Albrecht Kubinzky könnte als das lebende Archiv der Steiermark gelten. Der renommierte Stadtgeschichtsforscher lächelt: „Es ist kein offizieller Titel, aber die Grazer Medien haben mir diesen Namen als Anerkennung gegeben – sehr zur Unzufriedenheit meiner Mitbewerber.“ In der Tat ist sein Engagement für die Stadtgeschichte der Region bemerkenswert.

Eine über Jahrzehnte angelegte Sammlung

Die Sammlung von Karl Albrecht Kubinzky umfasst mittlerweile über 100.000 historische Ansichten, Fotos, Postkarten und mehr, die das Stadtbild von Graz dokumentieren. In seiner wöchentlichen Serie „Einst & Jetzt“ bietet Kubinzky Einblicke in die Vergangenheit. Jedes Mal wählt er ein altes Foto aus, ergänzt dieses mit historischen Fakten und bietet ein aktuelles Vergleichsbild. Die gründliche Recherche findet oft nachts statt, da er tagsüber mit Terminen überschüttet wird.

Karl Albrecht Kubinzky bei der Arbeit.

Die Identifikation der abgebildeten Gebäude ist oft ein zeitintensives „Kriminalspiel“, das mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. „Das Foto ist häufig unbeschriftet, daher nutze ich Lupe, alte Adressbücher, Firmenverzeichnisse und Stadtpläne, um die nötigen Informationen zu finden“, erklärt Kubinzky. Es ist eine große Herausforderung, da sich Namen und Nummerierungen von Straßen im Laufe der Jahre geändert haben.

Ein besonderes Jubiläum

In diesem Jahr fällt die 250. Ausgabe der Serie „Einst & Jetzt“ mit dem 85. Geburtstag von Karl Albrecht Kubinzky am 28. Juli zusammen. „Ich habe selbst viele Veränderungen in Graz miterlebt und möchte mein Wissen an kommende Generationen weitergeben“, so Kubinzky. Dabei hat er nicht nur zahlreiche historische Einblicke verfasst, sondern auch zwölf Bücher publiziert, in denen er unter anderem seine Luftaufnahmen von Graz präsentiert.

„Eine Stadt ist lebendig. Das bedeutet nicht, dass alles neu gemacht werden muss. Vieles, was wir verloren haben, gehört dokumentiert und wieder veröffentlicht.“

Karl Albrecht Kubinzky, Historiker

Der Un-Ruhestand des Historikers

Seine Leidenschaft für die Geschichte begann, weil er in anderen Fächern schwächer war, aber für Geschichte brannte. Nach seinem Studium in Geschichte und Geografie unterrichtete Kubinzky viele Jahre an der Universität Graz und ist seit 2000 im „Un-Ruhestand“, wie er es nennt. Sein Anliegen reicht über die Innere Stadt hinaus: „Ich will die gesamte Geschichte von Graz zeigen. Auch die Vororte haben ihre Geschichten und Sehenswürdigkeiten.“

Der Historiker in seinen frühen Jahren.

Um sich auszugleichen, betreibt Kubinzky Kampfsport und hat viele Hobbys, darunter Ballonfahren und Autorennen. „Die Serie ‚Einst & Jetzt‘ kann unendlich weitergehen; es gibt genügend Material“, schlussfolgert er optimistisch.

Das ist die Serie „Einst & Jetzt“:

250 Rückblicke in die Grazer Geschichte, darunter der Pionierstatus der „ersten“ Keplerbrücke und zahlreiche Rätselbilder aus dem 19. Jahrhundert.