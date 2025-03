Einst & Jetzt Teil 232: Sozialer Wohnungsbau in der Hermann-Löns-Gasse

Die Hermann-Löns-Gasse, ein bedeutender Teil des Projekts Triesterstraße, wurde im Rahmen der Planungen für den Sozialen Wohnbau ab 1939 errichtet und hat seitdem viele Veränderungen und Verbesserungen erfahren.

Graz. Die Hermann-Löns-Gasse liegt zwischen der Triesterstraße und der Herrgottwiesgasse. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1939 und dauerten bis in die frühen Nachkriegsjahre, berichtet Stadt(„-„)histori-ker Karl Albrecht Kubinzky. Bauträger war die Genossenschaft „Neue Heimat“ sowie die Gemeinde Graz. Die Planungsleitung hatte der bekannte Architekt Peter Koller inne, der auch für sein Wirken in der VW-Stadt Wolfsburg berühmt wurde. Diese Struktur wurde entworfen, um Wohnraum für die wachsende Bevölkerung nach den tumultartigen Jahren des Krieges zu schaffen und war ein Teil des größeren Plans zur Urbanisierung und Entwicklung Graz’.

Veränderung und Verbesserung

Die Eigenheiten der Gebäude in der Hermann-Löns-Gasse sind direkt mit den Maßnahmen des Projekts Triesterstraße verbunden, das in der gleichen Zeit einen neuen Verlauf erhielt. In den letzten Jahrzehnten wurden nachhaltige Verbesserungen vorgenommen, die sowohl die Lebensqualität der Bewohner als auch die Umwelt berücksichtigen.

Ein Vergleich zwischen vergangenen und gegenwärtigen Ansichten der Gasse zeigt einen bemerkenswerten Wandel. In den 1950er Jahren war das Verkehrsgeschehen dort minimal, lediglich einige Fahrräder, zwei Beiwagenmaschinen und ein Auto waren zu sehen. Diese ruhige Szenerie ist im Kontrast zu dem belebten städtischen Leben von heute.

Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte zeigen beeindruckende Fotos aus der Sammlung von Kubinzky und veranschaulichen so das eindrückliche Wachstum und die Veränderungen der Stadt im Lauf der Jahrzehnte. Siehe auch "Create Impact": Simmeringerin Theres Wögerer Offers Workshops

