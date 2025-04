Einst & Jetzt Teil 235: Spirituosen und Wein aus der Neue-Welt-Gasse 6 – Eine Zeitreise durch die Genüsse

Die „Neue-Welt-Gasse“ hat ihren Namen von einer früheren Gaststätte, die in der Umgebung des Hauptplatzes in Graz existierte. Ein historisches Foto aus der Sammlung des Stadtgeschichtsforschers Karl Albrecht Kubinzky zeigt die Mitarbeiter einer ehemaligen Likörfabrik in der Gasse. GRAZ. In den 1930er-Jahren gab es auch in St. Peter eine „Neue Welt“ Gasse; jedoch beziehen sich die heutigen Bezeichnungen „Neue Welt“ und „Neue-Welt-Gasse“ auf den Bereich westlich des Hauptplatzes. Die Gaststätte mit dem Namen „In der neuen Welt“ wurde im 17. Jahrhundert erwähnt und zeigt den historischen Hintergrund der Namensgebung. Laut Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky wurde das Foto, das heute zu sehen ist, etwa 1905 aufgenommen und zeigt ein Tor zur Neuen-Welt-Gasse 6, welches an der Ostseite des Hauses zu finden war. Siehe auch Die Wiener begrüßen das neue Jahr mit fleischfreiem Genuss Likör und Brandwein in der Historie Vor dem Tor zur Gasse posieren die Betreiber der Likörerzeugung, Peter und Luise Baumann. Im Kontext ihrer Tätigkeit wird auch von der Produktion von Brandwein berichtet. Neben der Herstellung dieser alkoholischen Getränke betrieb die Familie zudem eine Gastwirtschaft, in der die Produkte ausgeschenkt wurden. Die Mode der damaligen Zeit spiegelt sich in den auf dem Foto zu sehenden Hutkreationen wider, die Zweifellos heute als unmodern gelten, was zeigt, wie stark sich die Geschmäcker im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Einst & Jetzt In einer wöchentlichen Reihe zur Stadtgeschichte Graz werden mit Bildern aus der Sammlung von Kubinzky historische und moderne Ansichten der Stadt präsentiert, die als Zeitzeuge das Gesicht von Graz und seine Entwicklung über die Jahre hinweg dokumentieren. Siehe auch Wahlprogramm: Diese Punkte setzen die Wiener Grünen zur Stimmengewinnung ein Das könnte dich auch interessieren: Vor 50 Jahren: Die ersten „Zivis“ in Graz

Das Graz Museum: Einblicke in Demokratie und die Nachkriegszeit

Wichtige Hinweise für den Eierkauf zu Ostern

This revised content maintains key information while providing more context and enhancing readability. It emphasizes the historical significance of „Neue-Welt-Gasse“ and the products associated with it, along with parallel modern-day relevance.

It remains within an HTML framework, preserving your formatting and structure requests.





Source link