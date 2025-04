Einst & Jetzt Teil 236: Historischer Straßenbahnwendekreis in St. Peter

Redaktion Andreas Strick Einst & Jetzt Teil 236: Alter Straßenbahnwendekreis in St. Peter Einst wendete die Straßenbahn nach St. Peter direkt auf der St. Peter Hauptstraße. Foto aus den 1920er-Jahren von Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky. Heute macht sich der Verkehr auf der St. Peter Hauptstraße mitunter bemerkbar, doch das Bild aus den 1920er-Jahren zeigt eine ganz andere Szenerie. Auf dem Bild sieht man, wie die Straßenbahn der Linie 6 an der Abzweigung zur Petersbergenstraße wendete – ein einfacher Vorgang, der den Fahrern ermöglichte, schnell umzudrehen und zur Stadt zurückzufahren. Siehe auch Ich muss zugeben, dass ich ihn nicht gekannt habe. Der Wandel im Straßenverkehr Die Straßenbahnlinie nach St. Peter wurde 1906 vom Dietrichsteinplatz aus verlängert. 1969 reduzierte man die Strecke, die nun am Schulzentrum St. Peter endet, und heute hat sich die Straßenführung verändert. Das Bild zeigt zwar die Pfarrkirche St. Peter auf der linken Seite, jedoch ist die heutige Verkehrsituation stark prägend und von Staus geprägt. Einst & Jetzt In dieser wöchentlichen Reihe zur Stadtgeschichte zeigen wir, wie Graz sich über die Jahre verändert hat, verbunden mit historischen Fotos aus der Sammlung des Stadthistorikers Kubinzky. Siehe auch US-Militär Zielt Wiederauf die Houthi-Stellungen im Jemen – Was Passiert Jetzt? Ein Blick in die Zukunft: Die Stadt Graz hat Initiativen gestartet, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten und Bürger zur Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu bewegen. Mit diesen Maßnahmen wird die Lebensqualität in den Stadtteilen, einschließlich St. Peter, nachhaltig verbessert. Interessante weitere Themen: Gestaltung des neuen Trainingszentrums und Stadionlösung

