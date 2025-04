Einst & Jetzt Teil 237: Wo die Herrenhäuser dem Rathaus Platz machten

Redaktion Andreas Strick



Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky hat in seiner Sammlung ein Foto von zwei Häusern in der Herrengasse gefunden, die es heute nicht mehr gibt – sie mussten dem Rathaus weichen. Im September 1886 dokumentierte der k. k. Hoffotograf Leopold Bude jene historischen Gebäude, die wenig später abgerissen wurden, um Platz für den Bau des neuen Rathauses zu schaffen. Diese Häuser, Herrengasse 12 (rechts) und 14 (links), sind auf dem Bild abgebildet. An ihrer Ecke zur Landhausgasse war ein Bogen zu sehen, der die enge Gasse mit dem Landhaus verband. Für die Errichtung des Rathauses abgebrochen Eine frühe Aufschrift „Möbel Lager" war Teil der Verbindung zwischen den beiden Gebäuden. Das wohlhabende Bürgertum von Graz in der damaligen Zeit beauftragte Architekten mit der Planung eines repräsentativen Rathausblocks, der den städtischen Bedürfnissen der Zeit entspräche. Die gezeigten Häuser mussten weichen, da drei Eigentümer sich weigerten, ihre Gebäude aufzugeben – diese existieren heute noch, nun Bestandteil der Rathausverwaltung. Einst & Jetzt Wöchentliche Beiträge zur Stadtgeschichte von Graz, illustriert mit Bildern aus der Sammlung Kubinzky, zeigen die Entwicklung von Graz im Laufe der Jahre.



