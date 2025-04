Einst & Jetzt Teil 238: Vom Textilgeschäft zum Schuhhaus

Redaktion Andreas Strick 2 Bilder Das Gebäude am Jakominiplatz, früher bekannt als das „Scheinerhaus“, hat eine lange und wechselvolle Geschichte. In Graz, wo sich die Straßen der Innen Stadt zum Jakominiplatz öffnen, befindet sich an den Tramwaygleisen das Gebäude Jakominiplatz 1. Es war zunächst als Textilgeschäft Scheiner bekannt, und heute beherbergt es das Schuhgeschäft „Shoe4You“. Dieses historische Gebäude wurde um 1790 errichtet und hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Verlorene Hochhaus-Träume Im Jahr 1895 wurde das Gebäude erstmals für das Textilgeschäft von Anton Oblack umgebaut und trug den Namen „Zum Bischof“. Der bekannte Geschäftsmann Matthias Scheiner übernahm das Gebäude 1912. In den 1930er Jahren gab es Pläne für ein Hochhaus, das das „Scheinerhaus“ integrieren sollte. 1837 wurde die Fassade im modernisierten Stil umgestaltet, jedoch erlitt das Gebäude während des Zweiten Weltkriegs gravierende Schäden. Der Wiederaufbau in den 1980er Jahren führte zu dem Aussehen, das wir heute kennen. Einst & Jetzt Wöchentliche Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte zeigen das Wandel der Zeit mit vergessenen Bildern aus der Sammlung Kubinzky. Siehe auch Jan Hercog: Steirischer Schwimmer nimmt Abschied vom Leistungssport Das könnte dich auch interessieren: Frühjahrsmesse bringt bunte Erlebnisse nach Graz

This article sheds light on Jakominiplatz, a significant location in Graz, known for its historical buildings and evolving architecture over centuries. Originally constructed in the late 18th century, the Jakominiplatz 1 has transitioned from a textile shop to its current form, illustrating the broader commercial and cultural shifts in the city.

Graz has a rich architectural heritage, and the transformations of such sites are documented through various historical records and scholarly contributions. The current landscape reflects a blend of modern retail with historical roots, appealing to both locals and tourists. The discussion of proposed high-rise constructions from the past highlights urban developmental challenges and community sentiments regarding architectural preservation.





