Im Herzen von Graz, am Jakominiplatz, wurde im Jahr 1924 die erste Tankstelle Österreichs eröffnet. Heute ist von ihrem ursprünglichen Betrieb nichts mehr zu erkennen.

GRAZ. Am 16. September 1924 öffnete die erste Tankstelle in Österreich am Jakominiplatz ihre Pforten. In einer Zeit, als Autos noch rar waren und viele Menschen ohne eigenes Fahrzeug lebten, war das Angebot nicht sehr beliebt, wie Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky erläutert. Diese Tankstelle der Marke Shell bot das einzigartige Erlebnis, den Kraftstoff entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Kunden zu mischen. Ein unterirdischer Tank mit einer Kapazität von 5.000 Litern bildete die Basis, wobei die Tankstelle im Lauf der Jahre mehrere Umbauten erlebte, um ihren Service zu verbessern.

Tanken im Wandel der Zeit

Der Tankbetrieb endete 1964, mitten im Zeitalter der Vollmotorisierung, als die Tankstellen vermehrt an Hauptstraßen und in Randgebieten verlagert wurden. Heutzutage sind Tankstellen nicht nur Stationen zum Tanken, sondern haben sich zu multifunktionalen Dienstleistungszentren entwickelt, deren Angebot weit über Kraftstoffe hinausgeht. In einem kürzlich veröffentlichten Buch von Helmut Eberhart wird die Entwicklung der Tankstellen beschrieben, in dem unsere Jakominiplatztankstelle als ein herausragendes Beispiel hervorgehoben wird.

Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit historischen Fotografien aus der Sammlung Kubinzky zeigen den eindrucksvollen Wandel der Stadt über die Jahrzehnte. Siehe auch Leopoldstadt: Strategien zur Beruhigung des Nervensystems und Stressbewältigung

Das könnte dich auch interessieren:

Lesen Sie mehr über die Entwicklungen im modernen Fußball von Leopold Städtler oder erfahren Sie, wie die Stadt Graz sich auf den Bausommer für Straßenbahnen vorbereitet. Wo die Barrierefreiheit gewahrt bleibt und wo es Herausforderungen gibt, wird ebenfalls thematisiert.