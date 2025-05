Einst & Jetzt Teil 240: Vom einstigen Fischplatz zum Andreas-Hofer-Platz

Redaktion Christoph Lamprecht Einst & Jetzt Teil 240 Vom früheren Fischplatz zum Andreas-Hofer-Platz

3 Bilder Am Rand der Altstadt, am heutigen Andreas-Hofer-Platz, entstand im 17. Jahrhundert das Kloster und die Kirche der Karmelitinnen, wie der Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky berichtet. Während der Reformen von Kaiser Josef II. wurde das Kloster der Karmelitinnen geschlossen und die Räumlichkeiten in ein Monturdepot umgewandelt. Monturdepots sind Lager für militärische Ausrüstung. Der wachsende Bedarf an Platz führte Anfang des 20. Jahrhunderts zur Errichtung eines großen Depots in Gösting, das für die k. u. k. Armee genutzt wurde. Nach der Schließung waren die Gebäude am heutigen Andreas-Hofer-Platz nicht mehr in Gebrauch, und nach umfangreichen Abrissarbeiten wurde der Platz vor fast 100 Jahren als Fischplatz neu gestaltet. Die Erinnerungen an die Postbusbaracke aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren sind ebenfalls dort verankert. Seit 1947 trägt dieser Ort den Namen Andreas-Hofer-Platz, und 1966 wurde hier Graz' erste Tiefgarage eröffnet. Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit historischen Fotos aus der Sammlung Kubinzky zeigen den Wandel Graz' im Laufe der Jahre.



