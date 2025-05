Einst & Jetzt Teil 241: Rückblick auf den historischen Jägerwirt in Engelsdorf

Der Einfluss von Karl Albrecht Kubinzky auf die Stadtgeschichte ist unverkennbar. Seine Daten und Bilder bieten einen tiefen Einblick in die Entwicklung von Graz und der Umgebung, insbesondere über den Stadtteil Liebenau.

GRAZ. Die Gegend südlich von Liebenau war von 1850 bis 1938 als Teil der Gemeinde Engelsdorf bekannt, bevor sie in die Stadt Graz eingemeindet wurde. Das Erbe dieser kleinen Gemeinde ist heute nur noch in Form der Engeldorferstraße sichtbar.

Heute ist der ehemalige Gastgarten verwachsen bzw. asphaltiert, doch das Gebäude steht immer noch. | Foto: MeinBezirk

Das zentrale Element in Engelsdorf war der Jägerwirt (ausgesprochen: Jagawirt), der an der Kreuzung zum Jägerweg lag. Diese traditionelle Gaststätte bot Platz für Versammlungen und Feste, ein bedeutender Teil des sozialen Lebens der Gemeinde. Auch wenn heutzutage kaum noch etwas an den prominenten Gasthof erinnert, ist die Bedeutung der Gastronomie und Gemeinschaft für die Entwicklung Graz’s weiterhin spürbar.

