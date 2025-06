Der Sessellift auf den Plabutsch, einst eine beliebte Verbindung zu einem der größten Aussichtspunkte in Graz, wurde 1970 aufgrund eines schweren Unfalls stillgelegt. Trotz zahlreicher Versuche, den Lift wieder in Betrieb zu nehmen, blieb der Status quo bis heute bestehen. GRAZ. Der Sessellift auf den Plabutsch war in den 1950er bis 1970er Jahren eine der Hauptattraktionen der Stadt Graz. Das erste Projekt für den Lift wurde bereits 1947 entworfen, und 1954 wurde er unter der Leitung des Industriellen Großschädl realisiert. 1966 wurde zusätzlich ein Hotel auf der höchsten Erhebung der Stadt errichtet, was zur touristischen Erschließung des Gebiets beitrug. Laut Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky war der schöne Blick auf Graz und die damals beliebten Sessellifte nicht ausreichend, um den Lift langfristig profitabel zu machen. Siehe auch Glasfaseranschluss: Schnelles Internet in Graz kommt nicht voran Stillstand seit 1970 Nachdem der Lift 1970 nach einem schweren Unfall eingestellt wurde, blieb das Gebiet um den „Fürstenstand“ bis heute isoliert von touristischen Verbindungen. Es gab zwar einige Konzepte zur Schaffung eines modernen Lifts, der von Gösting über den Plabutsch zum Thalersee führen sollte, jedoch wurden diese nie realisiert. Das Fehlen einer geeigneten Bergbahn hat das Potenzial dieses wunderschönen Erholungsgebiets erheblich verringert. Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Geschichte Grazs mit Fotos aus der Sammlung Kubinzky zeigen die Stadt im Wandel der Zeit. Siehe auch Bis zum 15. Juni: Sozial engagierte Heldinnen und Helden in der Steiermark gesucht! Das könnte dich auch interessieren: FH Joanneum startet neuen Hochschullehrgang Naherholungsgebiete in und rund um Graz Wie Unternehmen die Grazer Innenstadt neu denken

### Additional Context:

In recent years, local authorities and tourism boards have been discussing the importance of reintegrating such heritage sites into the modern tourism landscape. With the rise of sustainable tourism, the concept of reviving the Plabutsch area with environmentally friendly transport solutions, such as electric lifts or cable cars, is gaining traction. Graz, as a UNESCO City of Design, aims to balance historical preservation with innovative solutions that contribute to the urban environment and attract more visitors seeking unique experiences.







