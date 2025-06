Einst & Jetzt Teil 247: Vom heruntergekommenen Wohnhaus zum Wolkenkratzer

Die Bauarbeiten am „Level KS1 Tower“ an der Kreuzung von Lazarettgürtel, Kärntner Straße und Lazarettgasse haben begonnen, doch es wird noch etwas Zeit benötigen, bis der 65 Meter hohe Wohnturm fertiggestellt ist. Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky erinnert sich, dass an dieser Stelle bereits ein Wohnhaus stand.

GRAZ. In dieser Woche teilte Stadthistoriker Kubinzky ein historisches Foto der besagten Kreuzung aus seiner Sammlung. An der Adresse Kärntner Straße 1 entsteht derzeit ein imposanter Neubau, der bereits in den Medien beworben wird. Der „Level KS1 Tower“ wird eine Höhe von 65 Metern erreichen, auf 17 Etagen 177 Wohnungen bieten und ein modernes Wohnkonzept für die Stadt Graz darstellen.

Jahrelange Diskussionen über den Neubau

Das abgebildete historische Bild stammt aus den 1960er-Jahren, als ein baufälliges Wohnhaus die Kreuzung dominierte. Eine langanhaltende Debatte über den Erhalt und die mögliche Umgestaltung des alten Gebäudes führte zu vielen nicht umgesetzten Ideen. Die Stadt Graz versuchte sogar, den Abbruch durch ein Mietverhältnis mit Mitgliedern der Grazer Punkszene zu beschleunigen, was jedoch letztendlich nicht erfolgreich war. Nach jahrelangen Diskussionen beginnt nun endlich der Bau des neuen Wohnturms, der die Skyline von Graz verändern soll.

Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte, illustriert durch historische Fotos aus der Sammlung von Kubinzky, zeigen die Entwicklung von Graz und die Veränderungen durch die Jahre.

