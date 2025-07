Einst & Jetzt Teil 250: 250 Einblicke in die Geschichte Grazs

Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky hat unsere Stadt Graz bereits 250 Mal durch die Linsen seiner historischen Fotos in die Vergangenheit entführt. Jede Woche wählt er ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung aus, ergänzt es mit historischen Fakten und präsentiert im Vergleichsbild die Gegenwart. Anlässlich dieses Jubiläums werfen wir einen Blick auf die Entwicklung unserer Stadt.

GRAZ. Graz ist eine Stadt, die im ständigen Wandel begriffen ist. Das obenstehende Bild, bereitgestellt von Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky, verdeutlicht dies anschaulich. Es zeigt das Murufer auf der Schloßbergseite und dokumentiert die Veränderungen, die der Kaiser-Franz-Josef-Kai im Laufe der Zeit erfahren hat. Heute ist die ursprüngliche Reihe von Häusern nahezu vollständig verschwunden, während neue Bauprojekte den Ort prägen. Zudem ist der Schloßberg sowie das Ufer der Mur heute viel dichter bewaldet als in früheren Zeiten.

Unrühmliche Schifffahrt

Die Mur erlebte nicht nur bauliche Veränderungen. Historiker Kubinzky berichtet auch von der Geschichte der Dampfschifffahrt auf der Mur. So waren zwischen 1887 und 1890 zwei Dampfschiffe, die „Styria“ und die „Graz“, in Betrieb. Beide Schiffe hatten jedoch ein tragisches Ende: Die „Styria“ sank 1889 nach einer Kollision mit der Radetzkybrücke, während die „Graz“ 1890 nach einem ähnlichen Vorfall mit der Puntigamerbrücke sank. Glücklicherweise befahren heute keine größeren Schiffe mehr die Mur, was die Sicherheit erhöht.

Über sieben Brücken musst du gehen …

Die verschiedenen Brücken, die die Stadtteile verbinden, erzählen ebenfalls spannende Geschichten. Viele dieser Brücken haben ihre ursprüngliche Gestaltung verloren, da sie den Anforderungen der Zeit angepasst werden mussten. Eine Parabelbogenbrücke, die bis 1990 den Grabengürtel mit dem Kalvariengürtel verband, wurde beispielsweise mit 20.000 Nieten konstruiert.

Eine der bemerkenswertesten Strukturen ist die Kettenbrücke von 1882, ursprünglich Ferdinandbrücke genannt, die 1920 ihren heutigen Namen erhielt: Keplerbrücke. Diese stabile Konstruktion konnte sogar die Straßenbahnlinie 2 tragen, bis sie 1962 durch eine neue Brücke ersetzt wurde.

Geschichten aus den Bezirken

Auch die Stadtbezirke bieten reichhaltige historische Erzählungen. An der Haltestelle Gösting, wo heute Buslinien 40, 48 und 65 enden, endete einst die Straßenbahnlinie 3, die bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fuhr.

Kubinzky hat zudem ein historisches Foto gefunden, das die Feier anlässlich der Aufsetzung des Turmkreuzes auf die Herz-Jesu-Kirche in St. Leonhard am 20. August 1887 zeigt, meisterhaft dokumentiert vom bekannten Fotografen Leopold Bude.

Außerdem gab es in Graz tatsächlich einmal einen „römischen“ Triumphbogen, der jedoch lediglich aus Holz bestand und nur wenige Tage stand. Er wurde 1856 für den Besuch von Kaiser Franz Joseph errichtet und zeigt die Vorliebe der damaligen Zeit für theatrale Kulissen.

Gelebte Geschichte

Zahlreiche historische Ereignisse lassen sich auch durch die Fotografien in Kubinzky’s Sammlung nachvollziehen. Eine Aufnahme aus der Burggasse zeigt die Zerstörung großer Teile Graz durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg, bei denen auch der Portikus der Oper Graz verloren ging.

Diese und viele weitere Geschichten sind auf unserer Themenseite „Einst & Jetzt“ zu finden. Auf die Frage, wie lange die Serie noch fortgeführt wird, antwortete Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky: „Von mir aus unendlich, Material ist noch genug vorhanden.“ In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere Ausgaben von „Einst & Jetzt“!

Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit Fotos aus der Sammlung Kubinzky zeigen Graz, wie es damals war und heute ist.

