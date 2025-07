Einst & Jetzt Teil 251: Wäschewaschen in der Floßlendstraße

Am Schleifbach in der Floßlendstraße wurde zur Jahrhundertwende um das Jahr 1900 Wäsche mit Dampfkraft gewaschen. Heute befindet sich an dieser Stelle eine Wohnanlage.

GRAZ/LEND. In dieser Episode der Serie „Einst & Jetzt“ konzentrieren wir uns auf die Floßlendstraße. Hier fließt der Schleifbach, ein historischer Wasserlauf, der nach einer Länge von 1.200 Metern südlich der Kalvarienbrücke in die Mur mündet. Der Name des Schleifbachs bezieht sich auf seine frühere industrielle Nutzung, wie Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky erklärt.

Von Dampfwäsche zur Wohnanlage

Das kleine Ölbild aus der Zeit um 1900, das Kubinzky geteilt hat, zeigt die Dampfwäscherei, die damals in der Zeillergasse 100 ansässig war. Diese Lage wird heute von einer modernen Wohnanlage eingenommen, und ein Spar-Supermarkt befindet sich ebenfalls vor Ort.

Einst & Jetzt Wöchentliche Beiträge zur Geschichte Grazer Stadtteile zeigen die Unterschiede von damals zu heute mit Bildern aus der Sammlung Kubinzky.

