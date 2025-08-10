Einst & Jetzt: Teil 253 – Als der Dietrichsteinplatz ein Busbahnhof war

Ein historisches Foto aus der Sammlung Kubinzky zeigt, dass der Dietrichsteinplatz in den 1930er-Jahren eine der größten Autobusstationen in Graz war.

GRAZ/ST. LEONHARD. Der Dietrichsteinplatz war einst das Herzstück des Busverkehrs in Graz, mit Verbindungen, die bereits in den 1920er-Jahren existierten. Historiker Karl Albrecht Kubinzky betont, dass Buslinien nach Bruck an der Mur und anderen Zielen führten, wobei die Fahrzeit etwa zwei Stunden betrug.





Busse und Vorstadthäuser

Im Jahr 1934 hatten 24 Autobusunternehmen Haltestellen am Dietrichsteinplatz. Die Firma Cremin verkaufte dort Treibstoff. Historische Aufnahmen zeigen, dass die typischen Vorstadthäuser entlang der Schörgelgasse nun für Neubauten weichen müssen, was viele alte Strukturen gefährdet.

Einst & Jetzt Die wöchentlichen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit Fotos aus der Sammlung Kubinzky zeigen, wie Graz früher war und wie es heute aussieht.

