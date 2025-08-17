Einst & Jetzt Teil 254: Historische Falschmeldungen aus der Landhausgasse

Selbst in historischen Aufnahmen und Gemälden sind Betrachterinnen und Betrachter nicht vor Fehlinformationen gefeit. Das Gemälde von Alois Kasimir zeigt, wie sich ein Künstler künstlerische Freiheiten nimmt.

GRAZ/INNERE STADT. Nicht alles, was auf Bildern abgebildet ist, entspricht der Realität. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das Werk von Alois Kasimir, einem bekannten Maler, der von 1854 bis 1930 lebte, erklärt der Stadtgeschichtler Karl Albrecht Kubinzky. Das besagte Gemälde entstand um das Jahr 1910 und zeigt die Landhausgasse in Graz. Die Häuserfront auf der rechten Seite ist in der Gegenwart erkennbar; man sieht das heutige Gebäude der Steiermärkischen Sparkasse sowie das Casino und den Congress Graz. Auf der linken Seite erkennt man die Fassade, die sich nun hinter dem Aiola Living Hotel befindet.

Künstlerische Freiheit

In der Bildmitte sieht man das stark veränderte Landesbauamt. Die abgebildeten Kuppeln hat es tatsächlich gegeben, sagt Kubinzky. Interessant, aber ungenau ist die abgebildete Straßenbahnlinie, die von der Neutorgasse in die Schmiedgasse eingebogen ist. Um 1900 war Graz ein Ort intensiver Planung und Entwicklung, doch hier hat die künstlerische Freiheit kräftig mitgewirkt, um eine populäre, aber nicht ganz korrekte Darstellung zu erzeugen. Somit ist dieses Gemälde ein Beispiel für „Fake Art“ – ästhetisch ansprechend, aber historisch ungenau.

Einst & Jetzt Die regelmäßigen Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit Fotos aus der Sammlung Kubinzky dokumentieren Graz, wie es einmal war und was es heute ist. Diese faszinierenden Vergleiche ermöglichen es den Besuchern, die Entwicklung der Stadt über die Jahre hinweg zu verstehen. Siehe auch Holding untersucht: Diskussion über zusätzliche Mülltonnen in der Grazer Annenstraße

