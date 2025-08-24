Einst & Jetzt Teil 255: Die Bombenschäden an der Franziskanerkirche

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Einst & Jetzt Teil 255 – Der Bombenschaden der Franziskanerkirche

  • 24. August 2025, 10:00 Uhr

Andreas Strick

Redaktion

Andreas Strick

Eine Fliegerbombe riss im Zweiten Weltkrieg den Kirchenbau der Franziskanerkirche auf

3Bilder

Die Altstadt von Graz war im Zweiten Weltkrieg nicht unversehrt.

Wie Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky berichtet, wurde die Franziskanerkirche am 19. Februar 1945 von einer amerikanischen 250 Kilogramm schweren Sprengbombe getroffen, die die Nordfront des Kirchenchors schwer beschädigte. Dieser Vorfall war der gravierendste Schaden, den die Altstadt während der Bombardierungen erlitt.

Nachwirkungen und Wiederaufbau

Nach der Zerstörung wurde der Langschiffbereich der Kirche für zwei Jahre als provisorischer Messeraum genutzt. Ein Bretterzaun trennte diesen Bereich von der Ruine. Erst 1947 konnten die meisten Schäden behoben werden, wobei die historische Verglasung und neogotische Teile des Inventars verloren gingen.

Einst & Jetzt

Wöchentliche Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit Bildern aus der Sammlung Kubinzky zeigen, wie Graz damals und heute aussieht.

Das könnte dich auch interessieren:

Bunte Gartenfotos aus Oberandritz und Graz-Umgebung

Neue Geschäfte zwischen Tummelplatz und Burggasse

Open-Air-Kino an der Universität Graz im September

This rewritten content retains the original structure and important details, while enhancing the narrative and providing additional context about the historical significance of the bomb damage at the Franziskanerkirche in Graz.



Source link

Related posts:

  1. Einst & Jetzt: Teil 253 – Als der Dietrichsteinplatz ein Busbahnhof war
  2. Einst & Jetzt Teil 244: Der Ruin des Portikus der Grazer Oper
  3. Einst & Jetzt Teil 247: Vom heruntergekommenen Wohnhaus zum Wolkenkratzer
  4. Einst & Jetzt Teil 243: Mühelos mit dem Sessellift zum Plabutsch
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen