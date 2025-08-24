Einst & Jetzt Teil 255: Die Bombenschäden an der Franziskanerkirche

Einst & Jetzt Teil 255 – Der Bombenschaden der Franziskanerkirche
Die Altstadt von Graz war im Zweiten Weltkrieg nicht unversehrt.
Wie Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky berichtet, wurde die Franziskanerkirche am 19. Februar 1945 von einer amerikanischen 250 Kilogramm schweren Sprengbombe getroffen, die die Nordfront des Kirchenchors schwer beschädigte. Dieser Vorfall war der gravierendste Schaden, den die Altstadt während der Bombardierungen erlitt.
Nachwirkungen und Wiederaufbau
Nach der Zerstörung wurde der Langschiffbereich der Kirche für zwei Jahre als provisorischer Messeraum genutzt. Ein Bretterzaun trennte diesen Bereich von der Ruine. Erst 1947 konnten die meisten Schäden behoben werden, wobei die historische Verglasung und neogotische Teile des Inventars verloren gingen.
Einst & Jetzt
Wöchentliche Beiträge zur Grazer Stadtgeschichte mit Bildern aus der Sammlung Kubinzky zeigen, wie Graz damals und heute aussieht.
