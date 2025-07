Eintragungswoche für nicht registrierte Hunde in Graz: 14. bis 18. Juli

Ab dem 14. Juli findet in Graz eine besondere Aktionswoche zur vollständigen Registrierung von gechippten, jedoch nicht registrierten Hunden statt. Die Initiative ist kostenfrei und richtet sich an alle Hundebesitzerinnen und -besitzer in Graz. GRAZ. Vom 14. bis 18. Juli organisiert das Veterinärmanagement der Stadt Graz eine Eintragungswoche für Hunde, die zwar gechippt sind, aber nicht in der offiziellen Datenbank registriert wurden. Die Aktion findet im Veterinäramt in der Dreihackengasse 49 statt. Ziel dieser Woche ist es, Tierhaltern eine einfache Möglichkeit zu bieten, ihre Hunde ordnungsgemäß zu registrieren oder vorhandene Daten zu aktualisieren. Siehe auch Aufruf zur Zeugenaussage: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrer geflüchtet Das Problem liegt darin, dass viele Hunde zwar einen Mikrochip tragen, jedoch keine aktuellen Kontaktdaten der Halter im System hinterlegt sind. Wenn ein Hund entlaufen sollte und gefunden wird, können fehlende oder veraltete Informationen die Rückführung erheblich verzögern. Die Stadt Graz möchte mit dieser Aktionswoche einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Tieren und Menschen leisten. Eintragung kostenlos

Während der Aktionswoche können Hundebesitzerinnen und -besitzer ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen. Vor Ort wird der Mikrochip ausgelesen und die erforderlichen Daten direkt und kostenlos in das zentrale Register eingetragen oder aktualisiert. Diese Gelegenheit richtet sich an alle Hundehalter im Grazer Stadtgebiet, unabhängig von der Rasse oder Größe ihrer Tiere. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag, 14. Juli: 13 Uhr – 16 Uhr

Dienstag, 15. Juli: 13 Uhr – 16 Uhr

Mittwoch, 16. Juli: 17 Uhr – 20 Uhr

Donnerstag, 17. Juli: 13 Uhr – 16 Uhr

Freitag, 18. Juli: 6 Uhr – 8 Uhr

