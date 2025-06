Einweihung: Neue Bezirksvorsteherin und lebhafte Veränderungen in Hietzing

Johanna Sperker ist nun offiziell die neue Bezirksvorsteherin von Hietzing. Während der Angelobung im Amtshaus Hietzing wurde zudem die neue Zusammensetzung des Bezirksrates bekannt gegeben.

WIEN/HIETZING. Es ist offiziell: Hietzing hat eine neue Bezirksvorsteherin und eine frische Bezirksvertretung. Johanna Sperker (ÖVP) wurde am Mittwoch, den 4. Juni, in ihr neues Amt eingeführt. Sie wird zusammen mit den 40 Mandatarinnen und Mandataren im Bezirksparlament die Entwicklung Hietzings in den kommenden fünf Jahren maßgeblich prägen. Diese neue Legislaturperiode bietet auch viele neue Gesichter, die bei der Angelobung zu sehen waren.

Die wichtigsten Personalia zuerst: Thomas Gerstbach (ÖVP) wurde nicht nur zum neuen Stellvertreter der Bezirksvorsteherin gewählt, sondern auch zum Vorsitzenden der Bezirksvertretung. In dieser Funktion wird er zukünftige Sitzungen leiten. Marcel Höckner (SPÖ) bleibt als zweiter Stellvertreter im Amt.

Ebert bleibt Bezirksrat

Die Sozialdemokraten haben einen Mandatar weniger im Parlament, da Stefan Bauer seinen Platz geräumt hat. Bei der ÖVP Hietzing gibt es nun sieben Bezirksräte weniger. Unter diesen ist auch der ehemalige Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert, der seiner Nachfolgerin in seiner Ansprache viel Erfolg wünschte. „Wir werden weiterhin gute Arbeit leisten“, so Ebert, der als Bezirksrat weiterhin aktiv bleibt. Dagegen hat sein ehemaliger Stellvertreter Christian Gerzabek die Bezirksvertretung verlassen.

Zudem räumten die ehemaligen ÖVP-Bezirksräte Martina Gebauer, Stephan Messer und Richard Wagner ihre Sitze. Fortbleiben werden jedoch Verena Sperker, Harald Mader, Jakob Valenta und Andreas Schöll. Die FPÖ hat sich auf fünf Sitze vergrößert, mit Marianne Gärtner, Tanja Schnedlitz, Dietmar Rausch, Peter Herbst und Georg Heinreichsberger. Die Neos haben mit Karin Pfeifenberger einen neuen Bezirksrat gewonnen, während die Grünen durch Viktor Rösner und Luisa Bracher verstärkt wurden. Mit Antonia Bleier ist nun auch die KPÖ/Links in Hietzing vertreten.

Generationen sollen zusammenkommen

In ihrer Antrittsrede umriss Johanna Sperker ihre Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Ihr ist ein generationenübergreifendes Miteinander besonders wichtig; ein Beteiligungsprogramm für Bürgerinnen und Bürger ist in Planung, um den Austausch zwischen Alt und Jung zu fördern.

„Hietzing hat viele Facetten und jedes Grätzl seine Eigenheiten“, betonte die neue Bezirksvorsteherin. Diese Vielfalt gelte es zu bewahren. Hierzu zählt auch die Erhaltung von Grünoasen im Bezirk, die Verbesserung der Mobilität und der Ausbau der Bürgerbeteiligung. Außerdem möchte sie einen offenen Dialog mit allen Fraktionen fördern: „Ich freue mich auf den Austausch. Meine Türen stehen immer offen.“

