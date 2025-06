Eis, Film & Donauturm: Abschlussfeierlichkeiten am letzten Schultag in Wien

Am Freitag, dem 27. Juni 2025, endet für zehntausende Schülerinnen und Schüler in Wien das Schuljahr – und es beginnt die lang ersehnte Sommerferienzeit. Bevor die Schüler jedoch in ihre wohlverdienten Ferien starten, gibt es zahlreiche besondere Aktionen, bei denen sie ihre Leistungen des vergangenen Jahres feiern können. MeinBezirk gibt Ihnen einen Überblick über die spannendsten Angebote.

Der letzte Schultag in Wien ist nicht nur ein Anlass zu feiern, sondern auch eine Gelegenheit, verschiedene Vergünstigungen und Überraschungen in der Stadt zu genießen. Zahlreiche Unternehmen und Veranstaltungsorte warten am Freitag mit besonderen Aktionen auf, um die gute Schulnote zu belohnen. Unter dem Motto „Zeugnisaktionen“ können Schülerinnen und Schüler mit ihrem Zeugnis in Händen einige tolle Ermäßigungen kassieren.

Note bestimmt den Preis

Pizzaliebhaber haben am Zeugnistag besondere Möglichkeiten, zu sparen. Bei der neapolitanischen Pizzeria „Don’t Call it Pizza“ in der Steingasse 33 im 3. Bezirk wird für jeden Einser im Zeugnis ein Gutschein im Wert von einem Euro angeboten. Einfach den Einser im Zeugnis vorzeigen und sparen. Weitere Infos dazu hier.

Für Mathematik-Kenner gibt es ebenfalls eine spannende Aktion im „Munchos Peri Peri Chicken“ in der Reinprechtsdorfer Straße 74/1 im 5. Bezirk. Hier zahlt man den Preis des Schülermenüs, entsprechend der eigenen Mathe-Note. Mit einem Einser kostet das Menü also nur einen Euro, bei einer Zwei entsprechend zwei Euro. Detaillierte Informationen finden Sie unter munchos.at.

Filmbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Wer am letzten Schultag mit seinem Zeugnis zu einem Cineplexx-Kino geht, zahlt für ein Ticket nur so viel wie die eigene Mathe-Note, plus 90 Cent. Das bedeutet, bei einer Eins sind es lediglich 1,90 Euro für einen Film. Das Angebot gilt für alle regulären Vorstellungen bis 17:30 Uhr. Das aktuelle Kinoprogramm findet man auf der Cineplexx-Website.

Eis, Schwimmnudel und Donauturm

In der Inneren Stadt gibt es bei der „WienXtra“-Jugendinfo in der Babenbergerstraße 1/Ecke Burgring ein besonderes Eisangebot. Von 10 bis 14 Uhr erhalten Schülerinnen und Schüler bei Vorlage ihres Zeugnisses einen Gutschein für ein kostenloses Eis von „Zanoni & Zanoni“. Mehr Informationen hier.

Um 14 Uhr gibt es im Citygate Einkaufszentrum im 21. Bezirk ebenfalls ein gratis Eis für alle Schüler mit Zeugnis. Details hier. Im Huma Eleven Einkaufszentrum im 11. Bezirk gibt es kostenlos eine Schwimmnudel, die ideal für die bevorstehende Freibadsaison ist – hier mehr erfahren.

Für kreative Köpfe erwartet die Besucher im Einkaufszentrum Hernals von 12 bis 18 Uhr ein Ferien-Eröffnungsfest, wo sie eigene Anstecker gestalten oder sich coole Airbrush-Tattoos machen lassen können. Alle Infos hier. Im Q19 Shopping Center warten zudem Beach-Ball-Sets und Trinkbecher auf alle, die mit ihrem Zeugnis vorbeikommen. Mehr erfahren.

Ein besonders aufregendes Highlight bietet der Donauturm im 22. Bezirk: Schülerinnen und Schüler mit Zeugnis haben von 9 bis 12 Uhr freien Eintritt und können die höchste Rutsche Europas kostenlos ausprobieren – ein spannender Start in die Sommerferien. Hier gibt es alle Infos.

