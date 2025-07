Eis-Institution: Im Stammhaus Temmel hat die junge Generation das Ruder übernommen.

Im traditionsreichen Temmel-Stammhaus an der Mitterstraße 1 haben jetzt „die Jungen“ das Ruder übernommen. Neben einer Vielzahl von Eissorten, köstlichem Kaffee und Mehlspeisen wird nun auch ein Mittagsmenü angeboten – Großcousin Charly Temmel kann seine Begeisterung kaum verbergen.

GRAZ/PUNTIGAM. Es ist mittlerweile fast 40 Jahre her, dass Charly Temmel eine kleine Kaffee-Konditorei in Puntigam erwarb und von dort aus sein beeindruckendes Geschäftsimperium aufbaute. Deshalb hat das Temmel-Stammhaus an der Ecke Mitterstraße/Triester Straße bis heute einen großen emotionalen Stellenwert für den fast 69-jährigen „Grazer Eiskönig“. „Die Menschen aus der Umgebung lieben dieses Lokal. Deswegen bin ich sehr stolz auf Tobias und Philipp, die unser ‚Flaggschiff‘ mit ihren frischen Ideen weiterführen“, erklärt Temmel.

Die Brüder, um die es hier geht, sind die Söhne von Charlys Cousin Wolfgang: Philipp Temmel (Jahrgang 1999) hat seine Ausbildung als Konditormeister bei Zafita abgeschlossen, während sein Bruder Tobias (geboren 2002) sein Können als Koch und Kellner im Landhauskeller erlernte. Seit April 2023 sorgt Tobias dafür, dass neben Eis und Mehlspeisen auch klassische Hausmannskost serviert wird, was das Angebot des Cafés nun abrundet.

350.000 Euro-Investition ins Stammhaus

Um zukunftsfähig zu bleiben, wurden rund 350.000 Euro in Renovierungsmaßnahmen investiert – „den Großteil in die Elektrik, Sanitäranlagen, die Küche sowie neue Maschinen, aber auch in die Farbgestaltung, die Beleuchtung und Tapeten“, erläutert Philipp Temmel stolz. „Wichtig war uns, den ursprünglichen Charme des Hauses zu bewahren.“

Ein zentrales Ziel der engagierten Brüder besteht darin, ihre Gäste so zu begeistern, dass die Namen Tobias und Philipp Temmel in aller Munde sind – schließlich kennt jeder den Namen Charly.

